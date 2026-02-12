Безкоштовний проїзд: хто може скористатися пільгами у громадському транспорті 2026 року

Безкоштовний проїзд

2026 року значна частина громадян україни продовжує користуватися правом на безоплатний проїзд у міському та міжміському транспорті. Відповідно до положень закону «Про автомобільний транспорт», компанії-перевізники, які працюють на маршрутах загального користування, не мають права відмовляти у наданні пільг особам із відповідним державним статусом. Окрім автобусного сполучення, ці норми поширюються на електротранспорт, зокрема тролейбуси, трамваї та метрополітен.

Повний список осіб, які мають право на безоплатний проїзд:

пенсіонери за віком;

учасники бойових дій та особи, що прирівняні до них;

люди з інвалідністю першої та другої груп;

діти з інвалідністю, а також одна особа, яка їх супроводжує;

військовослужбовці строкової служби;

ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, національної поліції та пожежної охорони;

батьки військових, які загинули чи пропали безвісти під час виконання службових обов’язків;

учасники ліквідації наслідків аварії на чорнобильській аес першої та другої категорій;

діти з багатодітних родин;

реабілітовані особи, які отримали інвалідність внаслідок репресій;

діти віком до шести років, якщо вони не займають окремого пасажирського місця.

Особливості реалізації пільг у 2026 році полягають у тому, що конкретні механізми компенсації перевізникам та ліміти на кількість поїздок встановлюються органами місцевого самоврядування. У багатьох великих містах україни для підтвердження права на безкоштовний проїзд обов’язковим є використання персоналізованих електронних квитків або муніципальних карток, як-от картка киянина.

Для успішного користування пільгою пасажир зобов’язаний пред’явити оригінал посвідчення або довідку встановленого зразка. Важливо пам’ятати, що водії або кондуктори не мають права вимагати оплату від пільговика, якщо ліміти за договором із містом не вичерпані. За безпідставну відмову у перевезенні на перевізника накладається адміністративний штраф, передбачений кодексом україни про адміністративні правопорушення.