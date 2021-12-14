"Безпека сходу та центру Європи миттєво обвалиться": Зеленський - про загрозу "Північного потоку-2"

Президент назтває проєкт "важилем тиску РФ".

Введення в експлуатацію російського газопроводу "Північний потік-2" підірве безпеку сходу та центру Європи.

Таку думку президент Володимир Зеленський висловив в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, повідомив Офіс президента.

Зеленський вважає, що запуск російського проєкту "є надзвичайно дестабілізаційним для нашого регіону".

"Росія вкладається в різноманітні важелі тиску на європейські країни для того, щоб цей газопровід запрацював, що означатиме кінець транспортування газу територією України. Якщо це відбудеться, безпека сходу та центру Європи миттєво обвалиться", - наголосив Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, новий канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив про підтримку російського газопроводу "Північний потік-2". За його словами, не варто ув'язувати ситуацію з газопроводом із політикою Росії щодо України. Мовляв, "так Євросоюз лише нашкодить самому собі", а тому цей проєкт "не потрібно використовувати як тиск на Москву".

Своєю чергою, очільниця німецького МЗС Анналена Бербок заявила, що не бачить підстав для введення "Північного потоку-2" в експлуатацію, оскільки він не відповідає нормам європейського енергетичного законодавства. Також політикиня наголосила, що в разі нападу Росії на Україну газопровід можуть відключити.

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