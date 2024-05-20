Безпека споживачів - пріоритет державного регулювання онлайн-торгівлі ліками, запевняє директорка АПАУ

Директорка Аптечної професійної асоціації України (АПАУ) Ірина Суворова підкреслила, що нові урядові правила регулювання електронної торгівлі ліками встановлюють європейські стандарти якості та безпеки в Україні. Вона висловила переконання, що ці заходи значно зменшать ризик придбання підроблених та контрафактних лікарських засобів.

„Значна частка ліків невідповідної якості, в тому числі незареєстрованих і фальсифікованих, реалізується через інтернет тому, що контроль з боку держави в сегменті е-комерції за якістю ліків відсутній. Державне регулювання роздрібної електронної торгівлі ліками передбачає відповідальність ліцензованого продавця за їхню якість, створення відповідних умов зберігання та доставки до споживача, дотримання стандартів інформування клієнтів та обробки їхніх персональних даних. Все це зробить цей ринок прозорим та підвищить його безпеку”, — пояснила Суоврова.

Суворова зазначила, що у Європейському Союзі право на дистанційний продаж медикаментів мають лише ті аптечні мережі, які вже отримали ліцензію на роздрібну торгівлю. Згідно з директивою ЄС, на вебсайтах аптечних мереж, також може бути розміщений спеціальний єдиний логотип, що служить гарантією їхньої легітимності. Цей логотип включає посилання на офіційний реєстр, де покупці можуть перевірити наявність ліцензії у онлайн-продавця.

Водночас Суворова відкинула поширену в медіа інформацію про нібито закриття відомих маркетплейсів та агрегаторів, які спеціалізуються на бронюванні ліків, та про можливе здорожчання медикаментів внаслідок цих змін.

Ірина Суворова зазначила: “Нові правила не лише відповідають європейським нормам, але й відкривають шлях для більшої відповідальності та прозорості в онлайн-торгівлі лікарськими засобами. Вони не передбачають обмежень для чесних маркетплейсів, а навпаки - стимулюють їх до отримання відповідних ліцензій та дотримання високих стандартів обслуговування. Таким чином, споживачі отримають гарантії якості та безпеки при купівлі ліків онлайн, а ринок стане більш зрілим та довіреним.”

Держлікслужба оприлюднила для обговорення проєкт постанови Кабміну «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім АФІ)». Основні пункти проекту постанови щодо регулювання електронної роздрібної торгівлі: покращення захисту споживачів від ризиків, пов’язаних зі зберіганням та доставкою ліків; врегулювання дистанційної торгівлі лікарськими засобами, забезпечуючи правильний обіг та якість продукції; вимоги до інформації на сайтах, які здійснюють електронну торгівлю; обмеження продажу ліків через сайти лише ліцензованих суб’єктів; створення реєстру суб’єктів, які мають право на електронну торгівлю; дозвіл на спільне використання сайту декількома ліцензіатами для електронної торгівлі. Ці зміни мають на меті забезпечити безпечну та ефективну електронну торгівлю лікарськими засобами, а також захистити права споживачів.