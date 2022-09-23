Безпрецедентні інновації за межами звичного досвіду. В Україні стартують продажі iPhone 14

7 вересня увага всього світу була прикута до новин від Apple: компанія презентувала нову лінійку iPhone.

Де та за яку ціну купити?

Від 19 до 25 вересня, в офіційних точках продажу будуть діяти спеціальні умови на купівлю iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max та iPhone 14. Придбати новий iPhone 14 Pro можна у трейд-ін від 21 490грн з розтермінуванням від 2 149грн/міс на 10 платежів.

Оскільки до офіційних реселерів на старті продажів надходить обмежена кількість товару, щоб купити бажану модель у певному кольорі й обсязі пам'яті рекомендуємо зробити омріяну покупку вже сьогодні:

iOn Comfy Allo Rozetka Citrus Eldorado Foxtrot Moyo Vodafone

Що саме так захоплює нас з вами в iPhone 14 Pro?

Новий «Dynamic Island», інноваційна 48-мегапіксельна камера для неймовірної деталізації ваших фото. Професійна відеозйомка. Яскравий міцний дисплей з новими функціями ‒ все це про iPhone 14 Pro.

Ще більш професійна камера

Apple представляє абсолютно нову 48-мегапіксельну основну камеру і піднімає планку можливостей, забезпечуючи 4х кратну роздільну здатність для неймовірної деталізації будь-якого кадру. Камера легко адаптується до того, що і в яких умовах ви знімаєте, збираючи в чотири рази більше світла та створюючи вражаючі фотографії навіть в умовах з недостатнім освітленням. Таким чином, ви можете кадрувати свої фотографії, зберігаючи неймовірну роздільну здатність

Нова фронтальна камера TrueDepth із автофокусом і більшою діафрагмою в iPhone 14 Pro забезпечує до двох разів кращі фотографії за слабкого освітлення. Щоби зробити найчіткіші, найяскравіші ваші селфі ‒ індивідуальні чи групові фото.

Найякісніше відео у смартфоні

Кінематографічний режим тепер знімає в 4K HDR зі швидкістю 24 кадри на секунду ‒ це є стандартом кіноіндустрії. І ви навіть можете редагувати ефект глибини після зйомки. Незалежно від того, знімаєте ви з позашляховика чи біжите поруч, спробуйте режим Action для плавної зйомки з рук ‒ жоден додатковий фіксатор не потрібен.

Екран ‒ завжди напоготові

Тепер ваш екран блокування завжди видно, тож вам навіть не потрібно торкатися його, щоб бути в курсі всього, що відбувається. А коли iPhone перевернутий лицьовою стороною донизу або лежить у кишені, екран темнішає, щоб заощадити заряд акумулятора.

Навіть у найяскравіші сонячні дні новий дисплей Super Retina XDR тепер досягає піка яскравості аж до 2000 ніт ‒ що вдвічі більше, ніж раніше, і це найвища пікова яскравість серед усіх смартфонів. Тож не буде жодних проблем з тим, щоб прочитати текст, сидячи на пляжі. А технологія ProMotion дозволяє змінювати частоту оновлення плавно та інтелектуально ‒ саме тоді, коли вам потрібна виняткова графічна продуктивність або економія енергії.

Абсолютно нова функція Dynamic Island на iPhone 14 Pro і Pro Max - одна з найбільших змін у топових смартфонах Apple цього року. Замість "чубчика" з’явився інтерактивний "Динамічний острів". Він відтворює музику, спортивні результати, FaceTime та багато іншого ‒ і все це не відволікає вас від того, чим ви займаєтесь.

Безумовний вибір

Навіть маючи дуже багато нових можливостей, iPhone 14 Pro забезпечує дивовижний час автономної роботи протягом усього дня. А за всіма його приголомшливими функціями стоїть A16 Bionic ‒ найкращий чіп для смартфонів. iPhone 14 Pro представлений у чотирьох кольорах: глибокий пурпурний, золотий, срібний та космічний чорний.