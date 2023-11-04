Безробіття і брак кадрів: в НБУ розповіли, як змінюється ринок праці в Україні

Економічна активність в Україні поступово збільшується, що позначається і на рівні зайнятості серед українців. Однак ознаки кризи на ринку праці, яка виникла через повномасштабну агресію РФ, зберігатимуться щонайменше до 2024 року.

Про це повідомив Національний банк України (НБУ) у своєму Інфляційному звіті.

Попит на працівників збільшується ще від весни, але зараз пов'язаний, в основному, із сезонними факторами. Водночас відновлення ринку праці відбувається нерівномірно в розрізі галузей і регіонів, що відображає зміни в структурі економіки.

"Збільшується кількість підприємств, які відчувають дефіцит кваліфікованих працівників, хоча оцінки різняться за видами діяльності — наразі частіше вказують на проблему будівельні підприємства та підприємства переробної промисловості. Ці тенденції свідчать про значні структурні дисбаланси на ринку праці", — зазначають в НБУ.

Зростання попиту на робочу силу позначилося на поступовому поліпшенні зайнятості українців, про що свідчили опитування домогосподарств та оцінки за їхніми результатами.

Водночас підприємства, як зазначають у Нацбанку, протягом 2023 року або не змінювали чисельність працівників (51% респондентів), або навіть їх скорочували (35% респондентів, у середньому на 6%).

Знижується і кількість резюме на спеціалізованих сайтах з пошуку роботи. Причини: обмежена пропозиція через міграцію та мобілізацію, а також поступове зростання рівня зайнятості населення.

Як свідчать дані Національного банку, рівень безробіття скорочується. Але все ж таки безробіття залишається істотно вищим, ніж до повномасштабного вторгнення, хоча чисельність неактивного населення продовжує збільшуватися — майже 45% у червні та вересні порівняно з менш ніж 40% у березні та наприкінці 2022 року.

Раніше в НБУ повідомили, що в Україні збереглася тенденція підвищення попиту на робочу силу. На тлі цього українцям почали збільшувати зарплату.

За даними Федерації профспілок, в Україні обговорюють перерахунок зарплат на 2024 рік. Мінімальну зарплату планують збільшити до 7651 грн.

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