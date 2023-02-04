Безробіття в Україні: в НБУ розповіли, коли покращиться ситуація на ринку праці

Ринок праці відновиться до 2025 року.

2023 року НБУ прогнозує збереження безробіття на рівні майже 26%.

Про це йдеться у звіті регулятора.

Упродовж року безробіття залишатиметься на високому рівні (біля 26%). Надалі воно знижуватиметься завдяки розширенню попиту на робочу силу на тлі пожвавлення економічної активності. Очікується, що 2024 року рівень безробіття зменшиться до 20%, а 2025 року – до 17,6%.

"Безробіття залишатиметься вищим за свій природній рівень, враховуючи, що процес відновлення виробничих потужностей та логістичних шляхів потребуватиме чимало часу", - повідомили в НБУ.

Водночас прогнозується, що зарплати зростатимуть повільно через значну інфляцію, зокрема 2023 року на 3,3%, а в наступні два роки ще на 6,5% та 4,3% відповідно.

Нагадаємо, у Мінекономіки повідомили, що фактична кількість безробітних в Україні становить 2,6 млн осіб.

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