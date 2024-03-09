Бідні також приховують доходи: нове дослідження руйнує теорію майнової нерівності

Чим більше незаможні люди віддаляються від своєї бідності і наближаються до спільноти багатих, тим більше вони схильні приховувати статки. Таким чином відмінність між багатими і бідними не зростає шаленими темпами внаслідок глобалізації.

Про це йдеться в дослідженні економістів Колумбійського університету та Нью-йоркського відділення Федеральної резервної системи, які тривалий час вивчали реальні доходи жителів різних країн світу, пише Economist.

Раніше вважалося, що значна кількість еліт у державах приховують свої статки. Вони застосовують “податкові гавані” та різноманітні способи ухиляння від демонстрації свого справжнього багатства. Внаслідок цього реальна картина багатства та бідності є викривленою.

Однак, нове дослідження виявило, що незаможні люди теж схильні приховувати свої реальні статки.

“Коли фермер, який веде натуральне господарство, стає власником малого бізнесу або виходить на ринок і у нього з’являються складніші потоки доходів і більше стимулів вводити податківців в оману”, - зауважили у виданні.

Для порівняння використовувалися опитування домогосподарств і реальний показник ВВП. Якщо ці дані не збігаються, це вказує на приховування доходу.

Якщо дослідити це як робочу гіпотезу та прикласти її до статистичних показників, виявиться, що нерівність вирівнялась значно більше між країнами, а відмінність між багатими і бідними не зростає шаленими темпами внаслідок глобалізації.

На думку дослідників, внаслідок глобалізації сформувався феномен глобального нового середнього класу, який не буде занурений у тотальну бідність внаслідок фінансової кризи чи пандемії.

Водночас це лише версія, яка не претендує на стовідсоткове віддзеркалення глобалізаційних процесів.

Нагадаємо, через війну, яку розв'язала Росія, близько 20 млн українців опинилися за межею бідності. Це майже 67% населення нашої держави. Такими є дані Інституту демографії та соцдосліджень.

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