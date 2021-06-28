"Бігти змусили росіяни, а не українці": хавбек збірної Швеції розповів про від'їзд із Криму у 2014 році

"Бігти змусили росіяни, а не українці": хавбек збірної Швеції розповів про від'їзд із Криму у 2014 році

Футболіст згадав, як покидав півострів.

Півзахисник збірної Швеції Густав Свенссон розповів, як він покидав Крим у 2014-му році під час його анексії Росією. Тоді футболіст виступав за сімферопольську "Таврію".

"Бігти мене змусили швидше росіяни, а не українці. У мене залишилися тільки хороші спогади про Україну, українців, гравців і колишній клуб.

Є багато запитань про це. Це був тривожний час. Була напружена ситуація, навіть незважаючи на те, що загрози не було ні для мене, ні для дружини або родичів. Трохи хвилювалися, нервували, але нам вдалося вибратися звідти до того, як більшість аеропортів закрили", - сказав Свенссон.

Також швед висловився про збірну України, проти якої його команда зіграє в 1/8 фіналу Євро-2020.

"Збірна України - дуже хороша команда дуже високого рівня. Наші команди хочуть контролювати м'яч, дуже наполегливо борються один за одного. Ймовірно, цим ми схожі. Але ми будемо вірні ігровому плану. Дуже поважаємо збірну України", - цитує Свенссона GP.se.

Матч Швеція - Україна відбудеться у вівторок, 29 червня. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт детально висвітлює ситуацію довколо першої в історії гри нашої збірної в плейоф чемпіонатів Європи та проведе онлайн-трансляцію поєдинку.

Підопічні Андрія Шевченка з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах.

з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах. Шведи з 7 балами виграли групу E. Саме перемога скандинавів над Польщею в матчі останнього туру вивела українську збірну в 1/8 фіналу.

в матчі останнього туру вивела українську збірну в 1/8 фіналу. Переможець пари Швеція - Україна у чвертьфіналі вийде на переможця пари Англія - Німеччина.

Євро-2020: українські футболісти вперше у своїй історії зіграють в 1/8 фіналу

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