Білорусь через Україну намагалась незаконно експортувати добрива та сталеварну продукцію

Білоруську продукцію вилучать на державні потреби.
Білорусь через Україну намагалась незаконно експортувати свою продукцію в інші держави. Вагони затримали правоохоронці.
Про це повідомили в ДБР.
Працівники ДБР виявили на залізничній станції "Коростень" 100 вагонів з калійними добривами. У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 ККУ встановлено, що продукція загальною вагою майже 7 тисяч тонн прямувала від білоруських поставників до азійських країн.
Також працівники ДБР заблокували транзит 2 вагонів сталевої продукції загальною вагою 139 тонн. Товар направлявся з Білорусі транзитом через Україну замовникам з півночі Африки. Обидва постачання мали бути відвантажені замовникам морським транспортом з українських портів.
Працівники Бюро поінформували Житомирську обласну військову адміністрацію про примусове вилучення вищезазначеного майна для державних потреб.
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