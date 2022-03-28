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Білорусь через Україну намагалась незаконно експортувати добрива та сталеварну продукцію

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Білорусь через Україну намагалась незаконно експортувати добрива та сталеварну продукцію

Державне бюро розслідувань

Білоруську продукцію вилучать на державні потреби.

Білорусь через Україну намагалась незаконно експортувати свою продукцію в інші держави. Вагони затримали правоохоронці. 

Про це повідомили в ДБР.

Працівники ДБР виявили на залізничній станції "Коростень" 100 вагонів з калійними добривами. У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 ККУ встановлено, що продукція загальною вагою майже 7 тисяч тонн прямувала від білоруських поставників до азійських країн.

Також працівники ДБР заблокували транзит 2 вагонів сталевої продукції загальною вагою 139 тонн. Товар направлявся з Білорусі транзитом через Україну замовникам з півночі Африки. Обидва постачання мали бути відвантажені замовникам морським транспортом з українських портів.

Працівники Бюро поінформували Житомирську обласну військову адміністрацію про примусове вилучення вищезазначеного майна для державних потреб.

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