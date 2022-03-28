Білорусь через Україну намагалась незаконно експортувати добрива та сталеварну продукцію

Білорусь через Україну намагалась незаконно експортувати добрива та сталеварну продукцію

Білоруську продукцію вилучать на державні потреби.

Білорусь через Україну намагалась незаконно експортувати свою продукцію в інші держави. Вагони затримали правоохоронці.

Також читайте У Туреччині повідомили, коли почнуться триденні переговори України і Росії

Про це повідомили в ДБР.

Працівники ДБР виявили на залізничній станції "Коростень" 100 вагонів з калійними добривами. У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 ККУ встановлено, що продукція загальною вагою майже 7 тисяч тонн прямувала від білоруських поставників до азійських країн.

Також працівники ДБР заблокували транзит 2 вагонів сталевої продукції загальною вагою 139 тонн. Товар направлявся з Білорусі транзитом через Україну замовникам з півночі Африки. Обидва постачання мали бути відвантажені замовникам морським транспортом з українських портів.

Працівники Бюро поінформували Житомирську обласну військову адміністрацію про примусове вилучення вищезазначеного майна для державних потреб.

Читайте також: