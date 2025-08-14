Більше грошей і відпочинку: кого з військових торкнуться зміни

Гроші / © ТСН

Уряд готує нові соціальні гарантії для військовослужбовців, які повернулися з полону. Програму підтримки презентували під час зустрічі зі звільненими захисниками.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Для колишніх полонених передбачать додаткову щомісячну виплату у розмірі 50 000 гривень та право на 90-денну відпустку. Це частина масштабної програми реінтеграції, яка також включатиме медичні обстеження та створення спеціальних підрозділів для допомоги звільненим воїнам.

Уряд планує розробити «дорожню карту» супроводу таких військових, щоб полегшити їхнє повернення до служби або цивільного життя.

Окрім цього, у серпні учасники бойових дій отримають одноразову виплату у розмірі 1 000 гривень до Дня Незалежності. Кошти надійдуть на рахунки військових частин, а ті, хто не перебуває на службі, зможуть оформити допомогу через територіальні органи Пенсійного фонду.

Нагадаємо, в Україні військові, які потрапили в полон або вважаються зниклими безвісти, мають право на щомісячне грошове забезпечення у повному обсязі. Виплати здійснюються за останньою займаною посадою та тривають увесь час перебування у полоні.

Виняток становлять випадки, коли встановлено, що боєць добровільно здався, самовільно залишив частину або дезертував — тоді нарахування припиняють після завершення розслідування.

Кожен військовослужбовець може заздалегідь визначити, кому передаватиметься право на отримання коштів — подружжю, дітям, батькам чи іншим близьким. Якщо такого розпорядження немає, діє законодавчо встановлений порядок: спочатку гроші отримує дружина або чоловік, потім діти, далі — батьки, а за ними повнолітні діти, рідні брати та сестри.