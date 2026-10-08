Більше, ніж звичайна мінімалка: хто може отримати підвищену пенсію після 65 років

Гроші / фото ілюстративне

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В Україні громадяни мають право на базову пенсію за віком, якщо накопичили необхідну кількість років страхового стажу. Законодавство гарантує, що виплата може бути нижчою прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 2 595 грн у 2026 році.

Разом із тим окремі групи населення можуть розраховувати на більші суми державних виплат. ТСН.ua, із посиланням на Закон «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», розповідає, що повинні знати пенсіонери, яким виповнилося 65 років.

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Гарантовані виплати після 65 років: на яку пенсію можуть розраховувати українці

Згідно із 28 статтею відповідного закону, жінкам, які мають 30 років страхового стажу, та чоловікам, котрі мають 35 років страхового стажу, передбачений підвищений мінімальний розмір пенсії за віком. Ця сума розраховується як 40 відсотків від розміру мінімальної зарплати, зафіксованої на початок календарного року.

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Таким чином, у жовтні 2026 року гарантована державна підтримка для 65-річних громадян складає 3 458,80 гривні при мінімальній заробітній платі 8 647 гривень. Водночас закон чітко обмежує нижню межу: підсумкова виплата в жодному разі не повинна виявитися меншою за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

«За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1% (не більше 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність). Наявний понаднормовий стаж не може обмежуватися», — йдеться у законі.

Скільки потрібно стажу для виходу на пенсію

Для того, щоб мати право на пенсію за віком, громадянам потрібно накопичити достатньо років офіційної роботи, за які були сплачені страхові внески. У 2026 році встановлено такі базові вимоги до тривалості трудової діяльності:

33 роки — для 60-річного віку;

23 роки — для 63-річного віку;

15 років — для 65-річного віку.

Якщо людині бракує страхового стажу, претендувати на пенсію за віком вона не зможе, проте має право на державну соціальну допомогу. Ця виплата дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, що втратили працездатність, і становить 2 595 гривень.

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Коли ж для виконання вимог не вистачає лише кількох місяців, брак стажу можна офіційно докупити — сплативши єдиний соціальний внесок у розмірі 1 902,34 гривні за кожен недостатній місяць.

Пенсія в Україні 2026 — останні новини

Для того, щоб у 60 років отримувати пенсію 17 тисяч гривень, потрібно мати щонайменше 33 роки офіційного стажу та зарплату від 46 900 грн, тоді як середня виплата в Україні становить 7 200 грн.

Заважимо, в Україні досягнення 65 років не гарантує автоматичного призначення пенсії, якщо людині бракує необхідного страхового стажу, проте в такій ситуації держава надає альтернативну фінансову підтримку.

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