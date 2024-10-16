Більше половини українських АЗС недоливають клієнтам автомобільний газ

За незначний проміжок часу вартість літра на АЗС підскочила від 3 до 5 гривень. Але здорожчання призведе не тільки до схуднення гаманців пересічних громадян, але і до бажання деяких продавців втримати нижчі ціни, аби не втратити клієнтів. Самий простий спосіб досягти цього – «похімічити» з якістю пального або з точністю наливу. Оскільки «бодяжити» газ проблематично, залишається недолив. Саме тому експерти Інституту споживчих експертиз перевірили самий цікавий для автомобілістів параметр – точність наливу.

Експерти перевірили зразки, придбані у великих мережах (WOG, SHELL), найбільших у столиці і регіоні мережах (КLO та AVANTAGE 7), а також у так званих дискаунтерів. Це також досить чисельні мережі, але з нижчим у порівнянні з іншими рівнем цін (БРСМ-нафта, MARSHALL, БАРС). Також експерти перевірили і деякі потужні регіональні мережі VOSTOKGAZ (Дніпро та область), SVR (Харків та область), VST (Одеса та область), а для контрасту придбали газ і на «бочці», з ціною більш ніж на гривню нижчою навіть дискаунтерів.

Експерти відібрали фіксовану кількість літрів газу на кожній із АЗС в спеціальний переносний пробовідбірник, потім в лабораторії визначили його масу і за формулою, з урахуванням щільності, перерахували в об'єм. У підсумку виявилося, що недолив у п’ять і більше літрів на баку зараз може бути сумною реальністю.

Експерти визначили, що 40 % перевірених АЗС продають чесну кількість пального. Відразу в двох мережах (WOG та КLO), відпустили газу навіть більше, ніж оплачено. Відповідно, в мережі WOG «перелив» склав рекордні 2%, а у КLO на один відсоток. Рівно за чеком заправили на АЗС AVANTAGE 7, VOSTOKGAZ (Дніпро та область) та SVR (Харків). Ці мережі є дискаунтерами, тобто з меншою, ніж у великих мереж, ціною. Разом з тим, випробування на чесність ними було пройдено.

Недолив виявили в мережах БРСМ-нафта, SHELL, VST, БАРС, MARSHALL і на нелегальній «бочці». І якщо в мережах SHELL, БРСМ-нафта БАРС і MARSHALL, він склав не критичні 3-4 %, то у VST це вже були серйозні 7 %. Ну а анти-рекордсменом стала нелегальна бочка на Київщині, на якій експерти виявили фантастичні 12%! Очевидно, що вища ціна у великих мереж майже компенсується точністю наливу, тобто по факту вартість майже однакова.

За словами директора Інституту Юрія Чорнобривця, «результати дослідження недоливу автомобільного газу показали, що деякі мережі намагаються тримати нижчу ціну, але не хочуть поступатися прибутками. Раджу автомобілістам звертати увагу на належно оформлені метрологічні повірки колонок, і пломби на АЗС – це значно зменшить ризики шахрайства».

Олександр Бабенко