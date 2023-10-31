"Більшість грошей, які були витрачені на Україну, насправді витратили в США" – очільник МЗС Литви

Європейські політики хочуть здійснити турне по США, аби переконати американських політиків і громадськість у потребі зміцнити підтримку України. Це відповідь на заклики деяких законодавців-республіканців скоротити потік допомоги, військової техніки та коштів до Києва.

Про це пише Politico.

"Нам потрібно знайти способи достукатися до громадськості по обидва боки Атлантики. Не забувати, що є справжні виборці, які бачать свої проблеми певним чином. У нас є план поїздок до окремих штатів, зустрічей (наприклад, з компаніями, які продають обладнання, яке фактично створює робочі місця в США). Більшість грошей, які були витрачені на Україну, насправді були витрачені в США", – сказав міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

Очільник МЗС Литви переконаний, що таке турне представників країн-союзниць України "може спрацювати досить добре, якщо будуть залучені не лише американські політики, а й ті, хто залежить від цієї допомоги та від цього напряму зовнішньої політики".

Перелік країн, що залучаться до ініціативи, наразі невідомий. Утім Естонія підтвердила свою участь в цьому напрямку роботи.

"Мій міністр закордонних справ був в Арканзасі, спілкувався з людьми та висловлював свої погляди, тож це те, що ми робимо весь час", – сказала прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Як пише видання, у Вашингтоні зростає тривога, що допомога Україні може стати причиною глибоких політичних розбіжностей у США.

У відповідь президент США Джо Байден змінив свої повідомлення про війну, стверджуючи, що значна частина витрат на Україну фактично залишається вдома, створюючи робочі місця та підтримуючи бізнес.

Оскільки наступного року наближаються президентські вибори та вибори до Конгресу, Байден просить Конгрес підписати одноразовий пакет національної безпеки на 106 мільярдів доларів, який включає фінансування України та Ізраїлю.

Республіканці обмірковують свою відповідь, а в Сенаті точаться дебати щодо того, чи слід пов’язувати допомогу Україні та Ізраїлю. У Палаті представників, де більшість становлять республіканці, є ще більший опір.

Так, у своєму першому виступі на посаді спікера Палати представників республіканець Майк Джонсон виклав свої пріоритети, включаючи зміцнення кордону США з Мексикою та підтримку Ізраїлю у його війні проти ХАМАСу, але цей список явно виключав допомогу Україні.

Загальнонаціональне опитування в США, проведене на початку цього місяця, показало, що 84% вважають, що президент Росії Володимир Путін становить небезпеку для інтересів США, і майже дві третини вважають, що припинення військової підтримки України буде розцінено союзниками США як ознака слабкості.

"Адміністрація Байдена справедливо зосереджується на тому, чому це в інтересах американців, з точки зору грошей, які залишаються вдома. Для європейців важливо показати, що вони поділяють цей тягар із США, і я думаю, що країни Балтії є чудовим прикладом того, що вони роблять на національному рівні та на рівні ЄС", - сказала Карен Донфрід, експомічниця держсекретаря США з європейських і євразійських справ.

Нагадаємо, республіканці розійшлися з адміністрацією Байдена щодо допомоги Україні та Ізраїлю.

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