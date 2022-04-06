Більшість підприємств Запоріжжя відновили роботу – міністр Кубраков

Більшість промислових підприємств Запоріжжя вже відновили роботу на другому місяці російського вторгнення в Україну. Це дозволить ефективно підтримувати економіку як регіону, так і всієї України.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков за підсумками зустрічей з представниками українського бізнесу у Запоріжжі.

Кубраков наголосив, що в Запоріжжі та регіоні зосереджено багато великих державних і приватних промислових підприємств, які надають робочі місця та допомагають економіці держави.

«Це Мотор Січ, Запоріжсталь, Запоріжвогнетрив, Запоріжтрансформатор, НВК «Іскра», КБ «Прогрес», Дніпроспецсталь, Запорізький завод феросплавів, Запорізький абразивний комбінат, Запорізький завод важкого кранобудування, МІГремонт, Запорізький електровозоремонтний завод, Укрграфіт, Запорізький автомобільний завод та десятки інших. Тисячі кваліфікованих робочих місць, високоточне обладнання, потужний експортний потенціал», – зауважив він.

Для підприємців вдалося полегшити роботу в існуючих умовах, наприклад, було налагоджено постачання сировини, а також організовано експорт готової продукції.

«Наше завдання це все зберегти та розвивати. Більшість цих підприємств вже відновили роботу. На зустрічі з керівниками найбільших промислових компаній регіону ми розібрали кожен конкретний випадок — робимо все, щоб відновити або створити нові логістичні ланцюжки», – підкреслив міністр.

Очільник Мінінфраструктури подякував голові партії «Слуга народу» Олені Шуляк за організацію зустрічей та підтримку у ключових питаннях для роботи галузі.

«В умовах війни як ніколи важлива парламентська підтримка, зокрема у розрізі дерегуляції ринку, податкових пільг для бізнесу, а також забезпечення фінансування логістичної системи. Ми всі разом працюємо на оперативний перезапуск ключових галузей економіки», – резюмував Кубраков.

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