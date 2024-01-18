Біля кордону з Пакистаном застрелили полковника Корпусу вартових ісламської революції

Наразі проводиться робота для встановлення осіб та затримання нападників.
Біля кордону з Пакистаном невідомі нападники застрелили полковника іранського Корпусу вартових ісламської революції.
Про це інформує іранське інформагентство Press-TV.
"Полковник Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) загинув після того, як група нападників відкрила вогонь по його автомобілю в південно-східній провінції Систан і Белуджистан поблизу кордону з Пакистаном", - ідеться у повідомленні.
Наразі проводиться робота для встановлення осіб та затримання нападників.
Зазначається, що напад стався у той самий день, коли в цій провінції війська КВІР вступили в бій із групою бойовиків, пов'язаних з угрупованням "Джей аль-Адль".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран завдав ударів по Пакистану.
Крім того, ми раніше інформували, що Іран заперечує постачання РФ зброї для ударів по Україні.
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