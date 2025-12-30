ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
238
Час на прочитання
2 хв

Binance призупинила виведення коштів на картки в Україні: як зняти гроші

Пряме зарахування коштів на VISA/MasterCard тимчасово вимкнене до окремого повідомлення.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Binance

Binance / © pexels.com

Найбільша криптобіржа Binance від 29 грудня 2025 року змінила правила роботи в Україні, тимчасово призупинивши пряме виведення коштів на банківські картки VISA та MasterCard.

Про це повідомив «Мінфін».

Binance надіслала українським користувачам важливе сповіщення про зміни в роботі платформи. Від 29 грудня компанія оновила правила використання фіатних каналів і тимчасово припинила частину сервісів. Найвідчутнішим нововведенням стала пауза у прямому виведенні коштів на банківські картки.

Що стало недоступним від 29 грудня?

  • Виведення на картки: пряме зарахування коштів на VISA/MasterCard тимчасово вимкнене до окремого повідомлення.

  • Періодичні покупки (Recurring Buy): автоматичні регулярні придбання криптовалюти більше не виконуються.

  • Лімітні ордери на купівлю за фіат: раніше створені заявки були скасовані.

Що продовжує працювати?

Binance запевняє, що поповнення рахунку залишається доступним майже без змін. Користувачі й надалі можуть:

  • поповнювати баланс і купувати криптовалюту за допомогою карток VISA/MasterCard (лише вхідні операції);

  • використовувати Apple Pay та Google Pay для внесення коштів;

  • здійснювати SWIFT-перекази як для поповнення рахунку, так і для виведення коштів.

Яка ситуація з Zen.com?

Платіжний сервіс Zen.com, популярний для операцій у євро, злотих та інших валютах, залишається серед доступних методів. Водночас у повідомленні зазначено, що його повноцінне функціонування для депозитів і зняття коштів очікується від 6 січня 2026 року.

Користувачам, яким потрібно терміново вивести гроші, доведеться скористатися SWIFT-переказами або альтернативними варіантами — наприклад, P2P-торгівлею, якщо вона доступна в їхньому регіоні, адже пряме виведення на картки наразі заблоковане.

До слова, НБУ запустив цілодобовий сервіс для відстеження банківських переказів у системі електронних платежів (СЕП), що дозволяє відправникам та отримувачам контролювати рух коштів за реквізитами IBAN у реальному часі.

