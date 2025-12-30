- Дата публікації
- Гроші
- 238
- 2 хв
Binance призупинила виведення коштів на картки в Україні: як зняти гроші
Пряме зарахування коштів на VISA/MasterCard тимчасово вимкнене до окремого повідомлення.
Найбільша криптобіржа Binance від 29 грудня 2025 року змінила правила роботи в Україні, тимчасово призупинивши пряме виведення коштів на банківські картки VISA та MasterCard.
Про це повідомив «Мінфін».
Binance надіслала українським користувачам важливе сповіщення про зміни в роботі платформи. Від 29 грудня компанія оновила правила використання фіатних каналів і тимчасово припинила частину сервісів. Найвідчутнішим нововведенням стала пауза у прямому виведенні коштів на банківські картки.
Що стало недоступним від 29 грудня?
Виведення на картки: пряме зарахування коштів на VISA/MasterCard тимчасово вимкнене до окремого повідомлення.
Періодичні покупки (Recurring Buy): автоматичні регулярні придбання криптовалюти більше не виконуються.
Лімітні ордери на купівлю за фіат: раніше створені заявки були скасовані.
Що продовжує працювати?
Binance запевняє, що поповнення рахунку залишається доступним майже без змін. Користувачі й надалі можуть:
поповнювати баланс і купувати криптовалюту за допомогою карток VISA/MasterCard (лише вхідні операції);
використовувати Apple Pay та Google Pay для внесення коштів;
здійснювати SWIFT-перекази як для поповнення рахунку, так і для виведення коштів.
Яка ситуація з Zen.com?
Платіжний сервіс Zen.com, популярний для операцій у євро, злотих та інших валютах, залишається серед доступних методів. Водночас у повідомленні зазначено, що його повноцінне функціонування для депозитів і зняття коштів очікується від 6 січня 2026 року.
Користувачам, яким потрібно терміново вивести гроші, доведеться скористатися SWIFT-переказами або альтернативними варіантами — наприклад, P2P-торгівлею, якщо вона доступна в їхньому регіоні, адже пряме виведення на картки наразі заблоковане.
До слова, НБУ запустив цілодобовий сервіс для відстеження банківських переказів у системі електронних платежів (СЕП), що дозволяє відправникам та отримувачам контролювати рух коштів за реквізитами IBAN у реальному часі.