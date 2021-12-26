12 листопада 2020 року криптовалюта Bitcoin піднімається вище 16 тисяч доларів / Associated Press

Біткоїн "досягнув дна" і може здорожчати вдвічі - Bloomberg

Біткоїн "досягнув дна" і може здорожчати вдвічі - Bloomberg

Капіталізація цієї криптовалюти сягнула 1,11 трильйона доларів.

Біткоїн, який нині торгується на рівні 45-50 тисяч доларів, "досягнув дна". 2022 року ця провідна криптовалюта лише дорожчатиме й може сягнути 100 тисяч доларів.

Таки прогноз головного стратега агентства Bloomberg Майка МакГлоуна, який він озвучив у подкасті The Tape.

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Аналітик переконаний, що в найближчі кілька тижнів біткоїн сягне нового історичного максимуму й наблизиться до позначки в 70 тисяч доларів. Він нагадав, що 2021 року ця криптовалюта здорожчала на 66%.

Подальше здорожчання біткоїна відбуватиметься на тлі більшого прийняття криптовалюти 2022 року – зокрема, і завдяки розвитку NFT (невзаємозамінних токенів) та стейблкоїнів (криптовалют, прив'язаних до фіатних валют).

Найдорожче біткоїн коштував у листопаді 2021 року – близько 69 тисяч доларів. Капіталізація цієї криптовалюти сягнула 1,11 трильйона доларів.

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