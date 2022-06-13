Біткоїн коштує нижче 25 тисяч доларів: це 18-місячний мінімум

Біткоїн коштує нижче 25 тисяч доларів: це 18-місячний мінімум

Одна з найвідоміших у світі криптовалют Bitcoin різко впала в ціні. Експерти пояснюють її падіння рекордними показниками інфляції.

Вартість Bitcoin знизилася до позначки 24 888 долара, що є мінімумом за 18 місяців.

Про це пише Bloomberg.

За добу біткоїн втратив 12,3%.За словами експертів, падіння Bitcoin пояснюється рекордними показниками інфляції, а також рішенням ФРС підняти ставку. У зв'язку з цим і інші криптовалюта впали в ціні.

Інші криптовалюти також впали у ціні, оскільки розпродаж триває.

Індекс MVIS CryptoCompare Digital Assets 100, який оцінює 100 найпопулярніших токенів, впав на 9,7%.

Ethereum, друга найпопулярніша криптовалюта в світі, впала до 1 248 доларів.

За даними Coindesk, станом на 15:50 за Києвом біткоїн торгується по 24 152 долари.

Нагадаємо, що криптобіржа Binance заблокувала криптовалютні акаунти родичів кремлівських чиновників.