Біткоїн обвалився: крипторинок втратив близько 2 трильйонів доларів

Біткоїн знизився до найнижчого рівня за останні 16 місяців / © pixabay.com

Біткоїн різко здешевшав, а його падіння прискорилося на тлі погіршення настроїв щодо ризикових активів — через високу волатильність на ринку дорогоцінних металів і масштабний розпродаж акцій технологічних компаній.

Про це пише Reuters.

Найбільша у світі криптовалюта опускалася до $66 675,12 — найнижчого рівня від жовтня 2024 року, тобто за місяць до перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США, під час яких він заявляв про намір підтримувати криптоіндустрію. Востаннє біткоїн втрачав 6,5% і торгувався на рівні $67 817.

Загалом від моменту піку на початку жовтня, коли капіталізація світового крипторинку сягнула $4,379 трлн, він втратив близько $2 трлн, свідчать дані CoinGecko. Лише за останній місяць було втрачено приблизно $800 млрд.

Біткоїн уже здешевшав на 11% за тиждень, а від початку року його падіння становить 23%. Ефір — друга за капіталізацією криптовалюта — у четвер знизився більш ніж на 7%, до $1 973. За тиждень ефір втратив майже 14%, а від початку року — близько 34%.

«На настрої щодо криптовалюти вплинули нещодавні продажі дорогоцінних металів і акцій. Наприклад, золото і срібло стали більш волатильними через купівлю з використанням кредитного плеча та спекулятивних потоків», — пояснили аналітики видання.

Аналітики також пов’язують ослаблення ринку з висуванням кандидатури Кевіна Ворша на посаду голови Федеральна резервна система США, що може призвести до скорочення балансу регулятора та зменшення ліквідності.

Нагадаємо, відомий трейдер Пітер Брандт спрогнозував два кардинально різні сценарії для біткоїна на найближчий час: або стрімкий зліт до нового історичного максимуму в $126 тисяч вже цього тижня, або глибока корекція до $50-60 тисяч. Таку заяву він зробив на тлі високої волатильності ринку, спричиненої нещодавнім обвалом після оголошення Дональдом Трампом 100% мита на китайські товари.