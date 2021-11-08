Біткоїн піднявся на 4% і наблизився до свого абсолютного рекорду

Біткоїн піднявся на 4% і наблизився до свого абсолютного рекорду

Останнім часом багато державних інституцій та банків різних країн заявляють про підтримку криптовалют.

У понеділок, 8 листопада, курс біткоїна піднявся на 4% і зараз становить $66,170. Таким чином біткоїн наблизився до свого абсолютного рекорду $67,016.50, який був зафіксований 20-го жовтня.

Як повідомляє Reuters.

Крім того інша криптовалюта, Ethereum, встановила свій рекорд у розмірі $4,768.07. Курс Ethereum піднявся на близько 59% від початку жовтня, тоді як біткоїн зафіксував зростання на близько 51%.

Таке зростання фінансисти пов’язують з інфляцією у США. Експерти зазначають, що хитка позиція долара призвела до підвищення привабливості золота у більш консервативних трейдерів, але разом з тим зросла і популярність криптовалют.

Нагадаємо:

У другій половині дня 20 жовтня вперше в історії вартість біткоїна перетнула психологічно важливу позначку у 65 тисяч доларів. За добу біткоїн здорожчав на 5%.

За добу біткоїн здорожчав на 5%. За даними аналітиків, біткоїн вже у грудні може впасти до $30 тисяч. Спад може статися за умови, якщо вартість криптовалюти буде рухатися згідно з часовою моделлю. Але за реалізації моделі Stock-to-Flow, курс біткоїна в кінці поточного року перевищить $100 тисяч.

Новини світу: Сальвадор першим у світі визнав біткоїн платіжним засобо

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання