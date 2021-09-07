Біткоїн став офіційною валютою в Сальвадорі: уряд закупив вже 400 BTC

Біткоїн став офіційною валютою в Сальвадорі: уряд закупив вже 400 BTC

Найвідоміша з криптовалют стала платіжним засобом у Сальвадорі нарівні з доларом США.

Від вівторка, 7 вересня, біткоїн став офіційним засобом платежу в Сальвадорі. Це перша країна світу, яка легалізувала біткоїни як платіжний засіб.

Про це повідомляє Reuters.

Ініціатива, очолена молодим, харизматичним і популярним президентом Наїбом Букеле, спрямована на те, щоб дозволити сальвадорцям заощадити 400 мільйонів доларів, які щорічно витрачаються на комісії за грошові перекази, переважно відправлені зі США.

Раніше президент підтвердив, що уряд Сальвадора придбав перші 200 BTC. Купівля є частиною нового фонду на $ 150 млн, затвердженого владою для забезпечення обміну біткоіни і доларів. Пізніше він повідомив про додаткову покупку 200 BTC.

El Salvador just bought 200 new coins.



We now hold 400 #bitcoin#BitcoinDay — Nayib Bukele (@nayibbukele) September 6, 2021

Прихильники цього експерименту вважають, що використання криптовалюти дозволить громадянам країни заощадити "мільярди доларів" на комісійних витратах, під час переказах коштів трудових мігрантів з-за кордону. Водночас критики попереджають, що перехід на криптовалюту може сприяти відмиванню грошей.

Лише за 2020 рік грошові перекази в Сальвадор становили майже 6 мільярдів доларів, або 23% його ВВП, що є одним з найвищих показників у світі.

Опитування показують, що сальвадорці скептично ставляться до використання біткойнів і побоюються нестабільності криптовалюти, яка, на думку критиків, може збільшити регуляторні та фінансові ризики для фінансових установ. Проте деякі мешканці налаштовані оптимістично.

"Це буде вигідно ... У нас є сім'я в Сполучених Штатах, і вони можуть надсилати гроші безкоштовно, тоді як банки стягують плату за надсилання грошей зі США в Сальвадор", - поділилася місцева Рейна Ізабель Агілар.

6 вересня Сальвадор купив свої перші 400 біткоїнів, піднявши курс криптовалюти на 1,49% - до $52 680. Станом на ранок 7 вересня, криптовалюта коштує $52 594, свідчать дані CoinDesk.

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