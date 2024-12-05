Біткоїн встановив новий історичний рекорд: яка вартість валюти

Криптовалюта почала активно дорожчати на тлі перемоги Дональда Трампа на виборах у США.

Криптовалюта біткоїн досягла історичного максимуму у ніч проти 5 грудня, перевищивши позначку у 100 тис. дол. під час торгів на біржах.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Біткоїн пробивав позначку у 104 тис. дол., свідчить дані біржі Binance.

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Криптовалюта почала активно зростати в ціні на тлі перемоги на президентських виборах у США Дональда Трампа. Усе тому, що під час передвиборчої кампанії політик висловлював підтримку цифровим активам.

Окрім того, вартість біткоїна почала дорожчати після того, як Трамп обрав криптозахисника Пола Аткінса кандидатом на посаду очільника Комісії з цінних паперів і бірж.

До слова, Нацбанк України встановив офіційний курс валют на 5 грудня: долар США втратив у ціні.

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