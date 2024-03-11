Біткоїн знову оновив історичний максимум, перевищивши позначку у $70 тисяч

Криптовалюта біткоїн поки що не показує ознак уповільнення.
Біткоїн у понеділок, 11 березня, показав новий рекордний максимум – досягши рівня у 70 400 доларів.
Про це пише Reuters.
Зростання найбільшої криптовалюти поки що не показує ознак уповільнення.
Так, згідно з даними LSEG (Лондонської фондової біржі - ред.), на початку європейських торгів він піднявся до 70 488,50 доларів.
Криптовалюта отримала підтримку завдяки надходженню коштів у нові спотові біткойн-біржові фонди, а також надіям на те, що Федеральна резервна система США незабаром знизить відсоткові ставки.
Нагадаємо, у США затримали двох викрадачів біткоїнів: вилучено криптовалюту на $3,6 млрд.
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