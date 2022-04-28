"Битва за врожай": з окупованих територій півдня України росіяни масово вивозять зерно

"Битва за врожай": з окупованих територій півдня України росіяни масово вивозять зерно

Окупанти грабують сільськогосподарські підприємства Мелітополя та мають намір відбирати врожай у фермерів Херсонщини.

На сільськогосподарських підприємствах тимчасово окупованого міста Мелітополя, що в Запорізькій області, набирають обертів пограбування та вивіз майна.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

“На початку тижня була зафіксована колонна з фур із заклеєними державними реєстраційними номерами та автомобілями супроводу, яка вивозила залишки сільгосптехніки та зерно з елеватора в бік Криму”, - йдеться у повідомленні.

Окупанти цікавляться не лише чужим врожаєм, але й музейними цінностями.

До Запорізької ОВА надійшла інформація про захоплення Мелітопольського міського краєзнавчого музею. “Колаборанти вказали росіянам місце, де зберігається скіфське золото, що було виявлено археологами у 50-х роках минулого сторіччя”, - зауважили в повідомленні.

Тим часом у Красноярському краї РФ місцеві депутати вирішили налагодити незаконні поставки з тимчасово окупованої частини Херсонщини.

Як ідеться у повідомленні пресслужби законодавчих зборів Красноярського краю, для цього зерно мають намір примусово вилучати у фермерів.

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“Експропріація надлишків минулорічного та нинішнього врожаю фермерів Херсонського регіону стане одним з інструментів надання допомоги малим формам господарювання, споживчим кооперативам", - “аргументували” своє рішення красноярські депутати.

Голова російського комітету з агрополітики Владислав Зирянов заявив, що “такий досвід” можна “успішно впровадити” в інших регіонах Росії.

“Після досягнення всіх цілей "військової операції" РФ в Україні, збільшити обсяги постачання для внутрішнього російського споживача можна буде також за рахунок переміщення продовольства з інших південних регіонів, взятих під контроль”, — заявив він.

Нагадаємо, з території підприємства “Агротек-Інвест” у місті Мелітополі російські окупанти викрали сільськогосподарську техніку та фірмові мастила до неї. Загальні збитки, завдані агрофірмі, склали вже 1,5 млн євро.

Боротьба за врожай – українські фермери під ворожими кулями виходять на поля

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