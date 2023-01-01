“Битви виграють армії, а війни – економіки”: Шмигаль розповів про адаптацію до воєнного часу

Очільник українського уряду запевнив, що українська економіка готова до нових викликів під час війни.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що українська економіка адаптувалася до умов воєнного часу і по кожному напрямку досягнуто конкретних результатів, які повинні наблизити перемогу.

Підсумкову інформацію за 2022 рік очільник уряду опублікував на своїй сторінці у Facebook.

“Минулого року держава й усі українці заклали міцний фундамент нашої перемоги”, - зауважив він.

Оборона України

У цьому напрямку досягнуто таких результатів:

рекордне фінансування сектору безпеки – понад 1,2 трлн грн ;

; дієвий механізм допомоги Україні – формат "Рамштайн" , у якому задіяні 50 держав;

, у якому задіяні держав; заявка на вступ до НАТО. Членство в Альянсі є гарантією миру для наступних поколінь.

“Українська армія одна з найбоєздатніших в Європі й у світі. Щоденно робимо її сильнішою”, - запевнив прем’єр.

Економіка

Під час війни було здійснено такі заходи для підтримки економіки:

зберегли керованість економічними та фінансовими процесами;

залучили 31,2 млрд доларів підтримки від міжнародних партнерів. Насамперед це кошти США, Євросоюзу та МВФ. З них 45% — гранти .

підтримки від міжнародних партнерів. Насамперед це кошти США, Євросоюзу та МВФ. З них . 2/3 усіх бюджетних коштів — наш внутрішній ресурс . Кожен, хто платив податки, мита, купував військові облігації, зробив внесок у нашу перемогу;

усіх бюджетних коштів — наш . Кожен, хто платив податки, мита, купував військові облігації, зробив внесок у нашу перемогу; вдосконалили діючі та запустили нові програми підтримки бізнесу: пільгові кредити "5-7-9%" (72 млрд грн) , гранти єРобота (2,2 млрд грн) , портфельні гарантії (47 млрд грн) ;

, , ; скасували практично всі перевірки бізнесу , перевели на декларативний принцип більшість дозволів та ліцензій, встановили ставку єдиного податку на рівні 2% ;

, перевели на декларативний принцип більшість дозволів та ліцензій, встановили ; релокували на безпечні території понад 700 підприємств , зберегли тисячі робочих місць;

, зберегли тисячі робочих місць; допомогли відкрити доступ для українських товарів на нові ринки: ЄС, Велика Британія, Канада й Австралія скасували для наших експортерів ввізні мита;

скасували для наших експортерів ввізні мита; 80 млрд грн кредитних коштів видали аграріям . Допомогли їм посіяти та зібрати врожай — понад 60 млн тонн ;

кредитних коштів видали . Допомогли їм посіяти та зібрати врожай — понад ; завдяки "зерновій ініціативі" експортували 15 млн тонн агропродукції , а через дунайські порти – ще 10 млн тонн ;

, а через дунайські порти – ще ; порівняно з березнем, у 10 разів наростили імпорт палива, що вгамувало паливну кризу.

“Битви виграють армії, а війни – економіки. Українська економіка адаптувалася до умов воєнного часу та готова до нових викликів”, - стверджує Денис Шмигаль

Енергетика

“Ворог не залишить нас без світла. Не лише вистоїмо, але й зробимо нашу енергосистему сучаснішою та надійнішою”, - пообіцяв прем’єр міністр, перелічивши такі результати:

енергосистема витримала десять великих атак і десятки менших;

і десятки менших; залучили 1,5 млрд доларів для її відновлення. Щодня в Україну прибуває нове обладнання та засоби генерації;

для її відновлення. Щодня в Україну прибуває нове обладнання та засоби генерації; достроково приєдналися до європейського енергооб’єднання ENTSO-E ;

; 14,5 млрд кубів газу та 1,5 млн тонн вугілля мали на старті опалювального сезону, є можливості поповнення ресурсу;

мали на старті опалювального сезону, є можливості поповнення ресурсу; створили понад 11 тис. "Пунктів незламності" по всій Україні, мережа постійно розширюється.

Євроінтеграція

Стати частиною великої європейської родини, за словами Дениса Шмигаля, потрібно не лише Україні, це потрібно усій Європі. Для цього було зроблено такі кроки:

отримали статус держави-кандидата на членство в ЄС;

на членство в ЄС; маємо перспективу вже 2023 року почати перемовини щодо вступу до Європейського Союзу;

до Європейського Союзу; отримали п’ять так званих "безвізів" із Євросоюзом: енергетичний, транспортний, економічний, митний, цифровий.

Соціальна політика

В умовах війни держава допомагала громадянам, яким необхідна соціальна підтримка. Зокрема, для цього було здійснено такі кроки:

держава виконала всі зобов’язання перед громадянами;

30 млрд грн виплатили за програмою єПідтримка;

виплатили за програмою єПідтримка; 11 млн пенсіонерів отримують пенсії, вони проіндексовані – збільшені на 16% ;

отримують пенсії, вони проіндексовані – збільшені ; 53 млрд грн отримали ВПО;

отримали ВПО; тарифи на комунальні послуги не підвищувалися, а 2,5 млн родинам нараховують житлові субсидії.

“Держава допомагає тим, хто цього дійсно потребує, паралельно створюючи умови для самореалізації українців”, - наголосив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, у новому 2023 році уряд продовжить підтримку українського аграрного сектору, який показав свою ефективну роботу з початку повномасштабної війни з російськими окупантами.

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