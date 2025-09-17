ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
153
Час на прочитання
1 хв

Бюджет-2026: чому Мінфін не запланував перемир’я

Війна триватиме увесь 2026 рік: бюджет готували з огляду на це, заявили у Мінфіні.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Бюджет-2026: на війну планують виділяти гроші весь рік

Бюджет-2026: на війну планують виділяти гроші весь рік / © Associated Press

Мінфін підготував бюджет на 2026 рік з розрахунками того, що війна триватиме увесь наступний рік.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на представленні документу в бюджетному комітеті Ради.

«Війна триватиме увесь 2026 рік. Проєкт держбюджету підготовлений з розрахунку на це», — передає слова міністра нардеп Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, що на конференції YES-2025 голова Мінфіну вже зазначав, що війна триватиме у 2026 році, а непокритий дефіцит держбюджету на 2026 рік становить €16 млрд.

Раніше президент Зеленський назвав плани «А» і «Б», коли закінчиться війна в Україні.

Дата публікації
Кількість переглядів
153
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie