Бюджет-2026: чому Мінфін не запланував перемир’я

Бюджет-2026: на війну планують виділяти гроші весь рік / © Associated Press

Реклама

Мінфін підготував бюджет на 2026 рік з розрахунками того, що війна триватиме увесь наступний рік.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на представленні документу в бюджетному комітеті Ради.

«Війна триватиме увесь 2026 рік. Проєкт держбюджету підготовлений з розрахунку на це», — передає слова міністра нардеп Олексій Гончаренко.

Реклама

Нагадаємо, що на конференції YES-2025 голова Мінфіну вже зазначав, що війна триватиме у 2026 році, а непокритий дефіцит держбюджету на 2026 рік становить €16 млрд.

Раніше президент Зеленський назвав плани «А» і «Б», коли закінчиться війна в Україні.