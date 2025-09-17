- Дата публікації
Бюджет-2026: чому Мінфін не запланував перемир’я
Війна триватиме увесь 2026 рік: бюджет готували з огляду на це, заявили у Мінфіні.
Мінфін підготував бюджет на 2026 рік з розрахунками того, що війна триватиме увесь наступний рік.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на представленні документу в бюджетному комітеті Ради.
«Війна триватиме увесь 2026 рік. Проєкт держбюджету підготовлений з розрахунку на це», — передає слова міністра нардеп Олексій Гончаренко.
Нагадаємо, що на конференції YES-2025 голова Мінфіну вже зазначав, що війна триватиме у 2026 році, а непокритий дефіцит держбюджету на 2026 рік становить €16 млрд.
Раніше президент Зеленський назвав плани «А» і «Б», коли закінчиться війна в Україні.