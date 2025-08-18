Бюджет війни: який сценарій підготував Кабмін

Мінфін підготував бюджет на 2026 рік / © Фото з відкритих джерел

Міністерство фінансів України готує державний бюджет-2026 з розрахунку, що війна триватиме впродовж усього наступного року.

Про це сказав міністр Сергій Марченко на презентації програми уряду.

«Якщо складуться позитивні наслідки перемовин і буде розуміння до кінця року, що війна закінчиться сталим миром, то, звичайно, ми цей підхід переглянемо, але на сьогоднішній момент ми маємо бути прагматичними, і тому на весь 2026 рік ми плануємо продовження бойових дій», — сказав Марченко.

Міністр висловив «стриманий оптимізм» з цього приводу і додав, що на сьогодні потреба на 2026 рік закрита більшою мірою, ніж це було у 2022 чи 2023 роках.

Сергій Марченко нагадав, що проєкт бюджету на 2026 рік треба подати до парламенту до 15 вересня. І з метою підготовки документа «за базу розрахунку бюджету визначено альтернативний сценарій».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до Державного бюджету на 2025 рік. Він передбачає виділення додаткових 412,3 млрд грн на сферу оборони.

Тим часом МВФ очікує завершення бойових дій до кінця 2025-го, але попереджає про ризики затягування конфлікту та зростання оборонних витрат.