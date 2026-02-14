ТСН у соціальних мережах

Бюджет втратив 12 млрд грн лише у січні: Кабмін назвав причину

Юлія Свириденко назвала ціну російських атак для держбюджету.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Юлія Свириденко

Юлія Свириденко / © Володимир Зеленський

Через зниження ділової активності та перебої з енергопостачанням внаслідок масованих російських атак державний бюджет у січні недоотримав близько 12 млрд грн податків.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у розмові з журналістами.

За її словами, у січні надходження від податкової та митниці зменшилися приблизно на 12 млрд гривень.

«Це пов’язано зі зменшенням ділової активності та змінами в роботі підприємств через обмеження енергопостачання. Вплив російських обстрілів відчутний не лише на рівні побуту, а й безпосередньо для бюджету», — сказала Свириденко.

Прем’єрка зауважила, що ця зима є однією з найсуворіших і найскладніших за чотири роки повномасштабного вторгнення.

Раніше Юлія Свириденко розповіла, куди Американсько-український фонд спрямує перші мільйони.

