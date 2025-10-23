ТСН у соціальних мережах

Бюджет втратив щонайменше 300 млн грн через зловживання пов’язаної з Гетманцевим компанії М.С.Л. – економіст

Державний бюджет України втратив близько 300 млн грн через ухилення компанії «М.С.Л.» від сплати ліцензійних платежів за організацію букмекерської діяльності та онлайн-казино

Про це заявив економіст Борис Кушнірук. 

«Компанія “М.С.Л.”, діяльність якої пов’язана з головою парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим, по суті працює як онлайн-казино та букмекер, але не має відповідних державних ліцензій. Таким чином, держава недоотримала щонайменше 292 млн грн», – зазначив Кушнірук.

За його словами, «М.С.Л.» маскує частину своєї діяльності під лотереї, хоча 7 із 8 основних продуктів компанії мають ознаки квазі-казино або букмекерських сервісів.

«Компанія відмовляється сплачувати 240 млн грн за ліцензію на організацію букмекерської діяльності та 52 млн грн за ліцензію на онлайн-казино. Це класична схема уникнення ліцензійних платежів і податків», – підкреслив експерт.

Кушнірук також нагадав, що за 8 місяців 2025 року доходи держбюджету від легального грального ринку становили 13,1 млрд грн, що на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

«Цю суму формують легальні оператори, які працюють із державними ліцензіями. Але значна частина ринку залишається в тіні — і саме тут держава втрачає кошти», – додав він.

На думку економіста, публічні напади Данила Гетманцева на Міністерство цифрової трансформації та легальних операторів можуть бути пов’язані зі спробою захистити комерційні інтереси компанії «М.С.Л.».

