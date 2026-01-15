Бюджетна катастрофа Росії: прибутки від нафти й газу стрімко падають

Прибутки Росії від нафти падають / © ТСН.ua

Торік доходи російського бюджету від нафти й газу впали на 24%. Це найнижчий рівень доходів від нафтогазової промисловості РФ від 2020 року.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на статистичну інформацію, оприлюднену Міністерством фінансів держави-агресорки.

Доходи від нафти й газу були основним джерелом коштів Кремля для фінансування війни проти України, складаючи чверть надходжень до федерального бюджету.

Як пише The Moscow Times, до такої ситуації призвело зниження ціни на нафту до $44,9 за барель у листопаді та до $39,2 — у грудні, за даними Мінекономрозвитку РФ.

Аналітики MMI називають недобір нафтогазових доходів «бюджетною катастрофою».

До бюджету цього року закладено середню ціну бареля Urals $59, тому в січні нафтогазові доходи бюджету виявляться істотно нижчими від плану — на 232 млрд руб. Щоб компенсувати різницю, доведеться продавати валюту та золото з Фонду національного добробуту (ФНБ).

Нафтогазові доходи держави-агресорки цього року заплановані в розмірі 8,9 трлн руб., але багато експертів сумніваються, що вдасться стільки зібрати.

Аналітики MMI припускають, що за нинішніх нафтових цін недобір нафтогазових доходів становитиме 3 трлн руб. за підсумками року. Водночас компенсувати втрати з ФНБ за нинішньої кон’юнктури буде можливо лише 1,5–2 роки.

Ще одним ударом по російському бюджету може стати скорочення експорту нафти та нафтопродуктів внаслідок можливого посилення санкцій. Аналітики передбачають, що нафтогазовий експорт може впасти від торішніх $220 млрд до $185–190 млрд цього року.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року Росія продавала нафту за найнижчими цінами від лютого 2022-го, водночас нарощуючи експорт та стикаючись зі зростанням обсягів сировини, яка застрягла на танкерах у морі.