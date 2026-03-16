Біженці, які повернулися до України, отримають "підйомні": скільки платитимуть

Надання одноразової фінансової допомоги дозволить молодим людям легше адаптуватися на новому місці, вирішити побутові питання та продовжити навчання.

Особлива увага приділяється молоді віком 18−23 роки / © ТСН

Влада планує надавати грошову допомогу молодим людям, які повернуться до України. Розмір виплати становитиме 50 000 гривень.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

У відомстві пояснили, що програма розрахована на молодь віком від 18 до 23 років, яка повертається до України після депортації, примусового переміщення або з тимчасово окупованих територій.

Крім фінансової підтримки, держава забезпечить соціальний супровід, тимчасове житло, а також можливості для здобуття освіти в Україні.

Куди звертатися та які документи потрібні

Молодь до 23 років може самостійно подати заяву на отримання підйомної допомоги. Для цього необхідно звернутися до Державної служби у справах дітей.

Із собою потрібно мати:

  • паспорт

  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)

  • документ, що підтверджує факт повернення

Нагадаємо, країни Євросоюзу масово переглядають умови підтримки українців, замінюючи екстрені пільги суворими вимогами до інтеграції. Зокрема, у чеській коаліційній раді мають намір заблокувати проєкт постанови, який мав би спростити перехід українців на статус довгострокового проживання вже цього року.

