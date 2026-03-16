Біженці, які повернулися до України, отримають "підйомні": скільки платитимуть
Надання одноразової фінансової допомоги дозволить молодим людям легше адаптуватися на новому місці, вирішити побутові питання та продовжити навчання.
Влада планує надавати грошову допомогу молодим людям, які повернуться до України. Розмір виплати становитиме 50 000 гривень.
Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.
У відомстві пояснили, що програма розрахована на молодь віком від 18 до 23 років, яка повертається до України після депортації, примусового переміщення або з тимчасово окупованих територій.
Крім фінансової підтримки, держава забезпечить соціальний супровід, тимчасове житло, а також можливості для здобуття освіти в Україні.
Куди звертатися та які документи потрібні
Молодь до 23 років може самостійно подати заяву на отримання підйомної допомоги. Для цього необхідно звернутися до Державної служби у справах дітей.
Із собою потрібно мати:
паспорт
реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)
документ, що підтверджує факт повернення
Нагадаємо, країни Євросоюзу масово переглядають умови підтримки українців, замінюючи екстрені пільги суворими вимогами до інтеграції. Зокрема, у чеській коаліційній раді мають намір заблокувати проєкт постанови, який мав би спростити перехід українців на статус довгострокового проживання вже цього року.