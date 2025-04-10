Бізнес Ахметова став найбільшим приватним донатором ЗСУ — ЗМІ

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Про це свідчать результати опитування, проведеного виданням NV серед понад 150 найбільших бізнес-груп та приватних компаній.

Згідно з дослідженням, у період з 24 лютого 2022 року по 1 березня 2025 року SCM Ахметова надала 11,3 млрд грн на допомогу Збройним силам України та цивільному населенню.

На другому місці за обсягом підтримки — бізнес і фонди Віктора Пінчука з сумою 8,8 млрд грн, на третьому — фонди та компанії родини Порошенка, які спрямували 6,8 млрд грн.

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Серед приватних компаній лідером є торговельно-промислова група “Епіцентр”, що надала 8 млрд грн. Далі в рейтингу — агрохолдинг Kernel (3,5 млрд грн) та мережа АЗК ОККО (2,5 млрд грн).

Також у дослідженні вказано, що monobank виділив 1,5 млрд грн, Comfy — 165 млн грн.

Опитування проводилось NV з метою оцінки внеску приватного бізнесу у підтримку армії та суспільства під час війни.