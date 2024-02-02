Бізнес Чернігівщини потерпає від блокування податкових накладних

Бізнес прикордонної області, який власними силами відновився після російського нападу, відмовився від релокайції та зберіг робочі місця, платить податки та невпинно допомагає ЗСУ, опинився на межі зупинки через дії ДПС у Чернігівській області.

З другого півріччя 2023 року Чернігівщина стрімко виходить в лідери за кількістю заблокованих податкових накладних. При цьому, за підсумками 9 місяців 2023 по Чернігівській області, позитивне сальдо по сплаті ПДВ становить понад 350 млн. грн. Характерною ознакою блокування є надумані формальні причини, які не відповідають встановленим нормам.

Представники підприємств різних галузей, за підтримки Чернігівської ОВА, звертались до Міністерства економіки України, Фінансового комітету ВР, ДПС України та повідомляли про тиск на бізнес з боку нового керівництва в особі в.о. начальника ГУ ДПС у Чернігівській області Юрія Твердохліба.

Костянтин Іванов, президент Чернігівської ТПП:

“Під час окупації Чернігівщини 530 підприємств зазнали руйнувань. На сьогодні, згідно опитування Чернігівської ОВА, 95% не планують релокації та відновлюють виробництва за власний кошт. Але, вочевидь, новим керівництвом ДПС області зумисно наноситься шкода фінансовому стану підприємств нашого регіону через вимивання обігових коштів".

Андрій Костирко, керівник ТОВ ”Еко соя продукт”:

“Наше підприємство є виробником кормів для тварин та експортером. Податкова не приймає нашу таблицю виробника, тому компанія внесена до переліку ризикованих. В поясненні читаємо: “Ціни на продукцію підприємства залежать від вгодованості, віку та типу тварин...”. На сьогодні в суді знаходяться 57 справ, 30 з них пройшли другу інстанцію, але реакції немає. Щоб продовжувати діяльність, ми змушені відкрити нове підприємство в іншій області України”.

Валерій Куліч, голова наглядової ради ТОВ “Форсаж”:

“Коли безпідставно, з надуманих причин, у підприємства виймаються обігові кошти та йде спонукання до розв’язання проблеми через якісь незрозумілі перемовини, то тут вже йдеться про корупційні ризики! Ми так працювати точно не будемо!”

Володимир Козир, голова Чернігівського обласного об'єднання організацій роботодавців:

“17 грудня 2023 рішенням Громадської ради при ДФС Чернігівської області роботу в.о. керівника Чернігівської ДПС було визнано незадовільною. Ми готуємо звернення щодо перевірки правоохоронними органами службової діяльності Юрія Твердохліба. Сподіваємось, податківець відповість за тиск на підприємців та за погіршення бізнес клімату на Чернігівщині”.

Україні необхідна податкова реформа із законодавчим запровадженням до Податкового кодексу регулювання адміністративних правопорушень правової норми про персональну службову відповідність за неправомірні процедури по відношенню до платників податків.

Саме сьогодні економіка має перейти від старої, навантаженої “людським фактором”, моделі адміністрування податків до реальної системи “економіки воєнного часу”. Війна економік у нашій боротьбі з ворогом потребує спрощеної системи адміністрування сплати податків з максимально великою часткою цифрових технологій.