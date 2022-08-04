Бізнес на хот-догах – легкий старт у кризу. Рекомендації від експерта ринку

Чи можна використати стагнацію як можливість для розвитку бізнесу? Цілком. Згадаймо досвід невеликої кав'ярні із Сіетлу (США), коли “чорний понеділок” став початком історії Starbucks.

І не вперше війна та економічна криза схиляють на рестарт тих, хто бачить нові реалії ринку, чує потреби клієнтів та адаптовує, чи будує «з нуля» власну справу. Саме для таких підприємців стріт-фуд ринку компанія Premier Food як лідер фуд-сервісу разом з брендом Mr.Grill, продукція якого реалізується на 2000 АЗК і в 5000 кафе, кав’ярнях країни, підготували спеціальну пропозицію для розширення власної справи, та легкого старту бізнесу на хот-догах.

На початку березня, за даними системи обліку Poster, лише 38% кав’ярень, кафе та точок стріт-фуду змогли реанімували роботу у містах, які повернулися до життя. Але сьогодні ця цифра досягла понад 70% закладів від довоєнного рівня. Спрощена система реєстрації та ведення ФОП, податкові канікули та ряд змін на законодавчому рівні в регулюванні роботи малого та середнього бізнесу стали «рятувальним жилетом» для підприємців.

Почав відновлюватися попит – вже у квітні оборот однієї торгової точки стріт-фуду в середньому виріс на 30% у порівнянні з початком війни. На це впливали ряд факторів: повернення вимушених переселенців з закордону, збільшення густоти населення у західних областях України та інфляція. Ці процеси змінили й споживацькі вподобання - українці масово переключаються на доступний та зручний перекус «на ходу». Кожен 5-ий клієнт стріт-фуду віддає перевагу хот-догам – це швидко, поживно та зручно. Більше того, завдяки розвинутому ринку АЗК в українців сформувалась звичка замовляти комбо «кава з хот-догом», тому за статистикою кожна 4-та кава в стріт-фуді продається з хот-догом.

Premier Food взяв на себе відповідальність робити все, щоб підприємці стріт-фуду отримали можливість легко розширити бізнес, та ефективно розвивати власну справу в надскладний час якісним та прибутковим продуктом. «Бізнес на хот-догах - це легко!» - головне повідомлення компанії на 2022-2023 рік.

«15 років тому ми досягли успіху в бізнесі завдяки тому, що першими привезли хот-доги на АЗК країни. Тож сьогодні ми вважаємо за необхідне допомогти українським підприємцям розвивати свій бізнес, масштабуючись за рахунок розширення асортименту разом з надійним партнером. Саме для цього ми розробили спеціальну пропозицію від Mr.Grill, для тих, хто розділяє наші головні принципи й цінності – пропонувати клієнтам лише високоякісні продукти, і бути готовим іти до перемог разом з нами, – розповідає Віталій Войтович, засновник та CEO групи компаній Premier Food. – На сьогодні вже понад 1000 партнері почали співпрацювати нами під час війни! Це є найвищий показник довіри до нас, яким ми щиро пишаємося».

Для нових партнерів компанія запустила спеціальну пропозицію START BOX - набір для початку бізнесу на хот-догах Mr.Grill. Він включає все необхідне для приготування перших 64-х хот-догів, які забезпечать підприємцю дохід до 100%. До набору входять:

2 види сосисок, серед яких молочна сосиска «Премʼєра» — хіт продажів на АЗК, та ковбаски,

булочки для хот-догів

3 види соусів

упаковка – конверти для готових хот-догів

інструкція з приготування хот-догів.

Партнери компанії мають можливість придбати гриль-обладнання за акційною пропозицією, безкоштовно отримати пакет рекламних і брендованих матеріалів, та просування торгової точки через соціальні мережі компанії.

Замовити продукцію можна на сайті, через застосунок Mr.Grill чи зателефонувавши до менеджера кол-центру. Доставка продукції здійснюється до 5 разів на тиждень авто- рефрижераторами по всій Україні.

Сайт проєкту: https://mrgrill.ua/start-business

Застосунок Mr.Grill для Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mr.grill.grill_app

Застосунок Mr.Grill для iOS: https://apps.apple.com/app/id1499335222?fbclid=IwAR25372fg4xQu6SnG1mE7aaJHjXDZlQ4oKdn_E3WJqxOvg1-c6PZ8g-Faj4

*Вартість START BOX від Mr.Grill фіксована і складає 1500 грн разом з ПДВ.