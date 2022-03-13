Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Бізнес на українській крові: які бренди залишились працювати у Росії

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Бізнес на українській крові: які бренди залишились працювати у Росії

Деякі бренди попри війну РФ проти України продовжують працювати в країні-агресорці.

У Росії попри криваву війну з Україною продовжують працювати деякі відомі бренди. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України. 

У Росії продовжують працювати такі бренди: 

  • Шведська косметична компанія Oriflame заявила, що залишається у РФ, щоб підтримати своїх співробітників.
  • Французька компанія, що спеціалізується на продажу товарів для будівництва Leroy Merlin, не планує виходити з ринку РФ, а натомість збільшить об'єми постачання та асортименту.
  • Банк Raiffeisen теж залишаються працювати на території агресора.
  • Найбільші китайські виробники смартфонів Huawei та Xiaomi хоч вдвічі і скоротили кількість продукції, що відвантажується до Росії, але продовжують працювати на території РФ.

Нагадаємо, список світових брендів, які йдуть з російського ринку через війну РФ проти України. 

Читайте також:

Володимир Зеленський відвідав у госпіталі поранених захисників України

Володимир Зеленський відвідав у госпіталі поранених захисників України
Наступна публікація