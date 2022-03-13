Бізнес на українській крові: які бренди залишились працювати у Росії

Бізнес на українській крові: які бренди залишились працювати у Росії

Деякі бренди попри війну РФ проти України продовжують працювати в країні-агресорці.

У Росії попри криваву війну з Україною продовжують працювати деякі відомі бренди.

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Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

У Росії продовжують працювати такі бренди:

Шведська косметична компанія Oriflame заявила, що залишається у РФ, щоб підтримати своїх співробітників.

заявила, що залишається у РФ, щоб підтримати своїх співробітників. Французька компанія, що спеціалізується на продажу товарів для будівництва Leroy Merlin , не планує виходити з ринку РФ, а натомість збільшить об'єми постачання та асортименту.

, не планує виходити з ринку РФ, а натомість збільшить об'єми постачання та асортименту. Банк Raiffeisen теж залишаються працювати на території агресора.

теж залишаються працювати на території агресора. Найбільші китайські виробники смартфонів Huawei та Xiaomi хоч вдвічі і скоротили кількість продукції, що відвантажується до Росії, але продовжують працювати на території РФ.

Нагадаємо, список світових брендів, які йдуть з російського ринку через війну РФ проти України.

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