Бізнес на українській крові: які бренди залишились працювати у Росії

Деякі бренди попри війну РФ проти України продовжують працювати в країні-агресорці.
У Росії попри криваву війну з Україною продовжують працювати деякі відомі бренди.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
У Росії продовжують працювати такі бренди:
- Шведська косметична компанія Oriflame заявила, що залишається у РФ, щоб підтримати своїх співробітників.
- Французька компанія, що спеціалізується на продажу товарів для будівництва Leroy Merlin, не планує виходити з ринку РФ, а натомість збільшить об'єми постачання та асортименту.
- Банк Raiffeisen теж залишаються працювати на території агресора.
- Найбільші китайські виробники смартфонів Huawei та Xiaomi хоч вдвічі і скоротили кількість продукції, що відвантажується до Росії, але продовжують працювати на території РФ.
Нагадаємо, список світових брендів, які йдуть з російського ринку через війну РФ проти України.
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