Бізнес передчував нові виклики: яким став 2021 рік для ринку праці та які тренди були основними

Бізнес передчував нові виклики: яким став 2021 рік для ринку праці та які тренди були основними

Епідемія коронавірусу примусила компанії переглядати формати роботи та організацію робочого місця співробітників.

Складний у багатьох планах 2020 рік примусив роботодавців увійти у 2021 рік у мобілізованому стані. Бізнес передчував нові виклики, з якими доведеться зустрітися, тому підходив до роботи в нових реаліях більш свідомо та системно. Майже половина компаній (45%) вже у середині 2021 року стверджувала, що їм вдалося впоратися із випробуваннями. Ще 15% зазначали, що спостерігали стабільну роботу бізнесу, не зважаючи на складні умови.

Про те, яким став 2021 рік для ринку праці, та які тренди стали основними - йдеться в дослідженні кадрового порталу grc.ua

Гібридний формат роботи. Компанії стають більш гнучкими.

Епідемія коронавірусу примусила компанії переглядати формати роботи та організацію робочого місця співробітників. Але якщо в минулому році цей процес носив хаотичний характер, то у 2021 році бізнес масово впроваджує гібридний робочий простір. Прогнози стосовно того, що віддалений формат роботи не буде ефективним, не справдилися. Компанії стикнулися з тим, що співробітники призвичаїлися працювати з дому та не поспішають повертатися у офіси. Згідно даних grc.ua, лише 59% пошукачів згодні працювати full-time в офісі. І це примушує роботодавців бути більш гнучкими та прислухатися до своїх працівників, аби залучати та утримувати талановитих співробітників. Робоче місце проходить процес еволюції. Від великих офісів з різними функціональними просторами чи окремих кабінетів до персоналізованого робочого місця чи домашнього офісу. Час, витрачений на дорогу на роботу, тепер сприймається інакше. У великих містах співробітники частіше шукають роботу поруч з домом, а компанії пропонують для працівників коворкінг-простори у зручному розташуванні до місця проживання. Домашній офіс та комфортна робота з дому стають розповсюдженим явищем. А гібридний формат є компромісним варіантом між прагненням співробітників працювати у зручному для себе форматі домашнього офісу та бажанням роботодавців повернути працівників до очного формату.

Підтримання рівню залученості співробітників потребує нових зусиль та заходів

Безперечним мінусом гібридного формату роботи для компаній стало відсторонення співробітників від корпоративних процесів, послаблення соціальних зв’язків та складність в розмежуванні особистого життя та роботи. Для того, аби утримувати рівень залученості співробітників, які працюють у віддаленому режимі, необхідні свідомі зусилля.

Досягають успіху ті компанії, які формують команди, адаптовані під віддалений режим роботи. Інститут громадської думки Gallup Analytics (США) підрахував, що правильно організована дистанційна робота покращує HR-брендинг та є результативною політикою для залучення талантів. Майже 54% офісних співробітників нададуть перевагу компанії, що запропонує роботу з гнучким графіком та можливістю працювати з дому.

Найпопулярнішим інструментом для підтримання комунікації та спілкування всередині компанії, що перейшла на гібридний чи повністю дистанційний формат роботи, є онлайн-конференції та зустрічі. Сучасні платформи для онлайн конференц-зв’язку дозволяють підраховувати рівень залученості учасників – активність, час перебування у зустрічі тощо.

Для підвищення залученості українські компанії впроваджують well-being програми, ще більше діджиталізують процеси, налагоджують внутрішні корпоративні комунікації, навчання та розвиток співробітників, адаптують корпоративні правила роботи під формат дистанційної праці.

Важливою складовою підтримання рівню залученості працівників та їх причетності до компанії та команди в умовах віддаленої роботи є соціально відповідальна позиція бізнесу та залучення співробітників у соціальні ініціативи. Мається не увазі не лише турбота про співробітників, про їх здоров’я та благополуччя. Працівник, аби відчував зв’язок з компанією та асоціював себе із нею, має розуміти, як він може покращити світ та життя майбутніх поколінь за рахунок реалізації соціальних ініціатив компанії (цілі стійкого розвитку). Що він може зробити для суспільства, людей на території локації бізнесу.

Широка географія співробітників

Remote, чи віддалений формат роботи, тепер не є привілеєм лише IT-спеціалістів. Раніше ми спостерігали внутрішню релокацію з метою працевлаштування у великих містах, де зазвичай найбільше роботи. Тепер, аби отримати роботу, наприклад, у столичній компанії, не потрібно переїжджати у Київ. Глобальна тенденція ринку праці – широка географія рекрутингу в умовах віддаленої роботи. Співробітники можуть працювати з будь-якої точки світу, якщо компанія не вимагає постійного перебування оффлайн у офісі. Це, з одного боку, дає компаніям більший вибір талановитих пошукачів. З іншого боку, у пошукачів, які претендують на робоче місце у провідних компаніях, збільшилася конкуренція.

Зміна цінностей

Баланс життя/робота виходить на ще більш високу позицію у пріоритетах працівників. Отримавши можливість працювати у зручному форматі, у зручний час та у зручному місці, співробітники стали ще більше цінувати власний психологічний та фізичний комфорт. Це стосується не лише молодого покоління, якому притаманне прагнення в усьому отримувати задоволення. Старше покоління теж позбувається страху змінювати місце роботи чи професію у пошуках кращих умов. Більшого значення співробітники різного віку стали надавати сенсу своєї роботи, корпоративній культурі та загальній атмосфері у колективі. Корпоративна культура та цінності займають третє місце за значенням при виборі компанії як у молоді, так і у старшого покоління.

Well-being програми

Перебування у постійному психологічному напруженні та стресі через епідемію коронавірусу збільшило кількість випадків емоційного вигорання. Burnout, який і в докоронавірусний період був поширеним явищем, став пандемією на глобальному ринку праці. Від депресії та вигорання сьогодні страждає 264 мільйона людей у всьому світі. Для бізнесу очевидна залежність прибутковості та успішності від ментального здоров’я. Всесвітня організація здоров’я стверджує, що депресії та тривожні розлади призводять до зниження продуктивності праці, яке щороку обходиться глобальній економіці у $1 трлн. З іншого боку, та сама ВОЗ підрахувала, що якщо компанія опікується здоров’ям працівників, то кожен долар, вкладений у програми профілактики та лікування розповсюджених порушень психічного здоров’я, повертається підвищенням продуктивності праці на $4. А для країн з низьким та середнім рівнем доходів цей показник підвищується до $7 на кожен витрачений долар.

Одним з основних трендів 2021 року було масове впровадження та розвиток програм турботи про психічне здоров’я в українських компаніях.

Подальша діджиталізація

Діджиталізація в українських компаніях відбувається протягом певного періоду і не є новим трендом. Але перехід на нові формати роботи в умовах коронакризи прискорив цифрову трансформацію проектів навчання, комунікацій та управління персоналом. Корпоративні чат-боти, соціальні мережі, ігрові додатки для навчання та комунікації всередині компанії стають все більш розповсюдженими у компаніях різних сфер. Впровадження цифрових технологій у HR-процеси вирішує ряд задач. Зокрема:

позбавляє рутини HR-спеціалістів

надає можливість для зручного та оперативний збору даних для people-аналітики

покращує комунікацію між працівниками та між співробітником і компанією

змінює підходи до корпоративного навчання

позитивно впливає на сприйняття HR-бренда та підвищує лояльність співробітників.

Робота компаній з покращення досвіду співробітника та кандидата

Одним з головних трендів HR-галузі та в цілому ринку праці 2021 року стало посилення дій та заходів з покращення досвіду співробітника та кандидата. Якщо раніше компанії велику увагу приділяли формуванню та підтриманню клієнтського досвіду (customer experience – CX), то сьогодні більшого пріоритетного значення набув продуктивний та позитивний контакт між компанією та працівником.

Empoyee experience (EX), як бізнес-функція, вирішує завдання управління враженнями співробітників від взаємодії з компанією. Це стратегічна та тактична робота над тим, що працівники думають та відчувають на кожному етапі контакту з роботодавцем. Все більше українських компаній усвідомлюють, що співробітник став головним фокусом організації. Міцні та продуктивні стосунки між компанією та працівником гарантують формування довгострокової лояльності та допомагають утримувати кращих співробітників.

Підвищення кваліфікації та оновлення знань в умовах нової реальності

Світ швидко змінюється, оновлюються технології, а знання стають неактуальними. Впровадження інновацій, зміна технологій набули шалених темпів. Компаніям, аби утримувати необхідний рівень кваліфікації персоналу, тепер простіше не шукати нових готових спеціалістів, а використовувати внутрішній ресурс. Проактивні спеціалісти, відчуваючи динамічність змін, теж хочуть навчатися. Як результат, провідні компанії впроваджують програми reskilling та upskilling – перенавчання та набуття працівниками нових знань та навичок.

Тож, підбиваючи підсумки 2021 року, можна стверджувати, що ринок праці стрімко розвивається. Аби утримувати позиції на ринку, сьогодні не достатньо оперативно реагувати на зміни, варто слідкувати за трендами та впроваджувати інноваційні підходи в HR-процеси заздалегідь. Діджиталізація та автоматизація і надалі будуть посилюватися та змінювати підходи до звичних процесів на усіх рівнях. Компанії мають більше прислухатися до потреб своїх співробітників, дбати про них та бути більш «людяними».

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