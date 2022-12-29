Бізнес під час війни - важлива складова безпеки, обороноздатності та міжнародного впливу України, - Сергій Касьянов

Під час війни український бізнес опинився в епіцентрі багатьох питань: соціальних, економічних, розвитку місцевих громад і навіть проблем, пов'язаних з безпекою та оборонним потенціалом країни. Це підтверджує досвід українського агрохолдингу KSG Agro.

"Сплачені податки, збережені робочі місця, збільшення виробничого потенціалу, забезпечення багатьох українських родин - все це безпосередньо має відношення до безпеки й обороноздатності нашої держави. Тому я цілком підтримую українського президента, коли він говорить, що зараз бізнес несе таку ж саму відповідальність за захист України, як і ВСУ", - наголошує голова ради директорів KSG Agro Сергій Касьянов.

Тваринницький комплекс, який входить до структури компанії, це містоутворююче підприємство. Від результатів його роботи залежить якість та безпека життя 5000 мешканців Ниво-трудівської громади. Але далеко не тільки їх. Наповнення державного бюджету, допомога армії, медикам, військовим адміністраціям, реалізація гуманітарних програм - все це також становить зону відповідальності компанії. Значною мірою KSG Agro відповідає за продовольчу безпеку Дніпропетровської області та прилеглих регіонів, де її доля на ринку м'ясної продукції сягає майже 80%.

"Навіть світова продовольча безпека не може бути гарантована без українського фермера", - звертає увагу Касьянов.

Кінець кінцем саме його ефективністю як суб'єкта господарювання вимірюється геополітична вага нашої держави. Український агроекспорт сьогодні - це важливий елемент загальносвітової безпеки, харчова і соціальна безпека для багатьох країн.

"Треба усвідомити, що на початку цього складного ланцюга стоять саме ці постаті - український бізнесмен, працівник агропідприємства, представник тергромади, де він мешкає", - стверджує Сергій Касьянов.

Він наголошує, що бізнес під час війни - це не просто структура, яка заробляє гроші.

"Разом із ЗСУ це одна з головних опор, на якій зараз тримається державність, суспільне життя та соціально-економічна сфера країни", - впевнений Касьянов.

Він вважає, що приклад KSG Agro підтверджує це повною мірою. Повернути людям відчуття стабільності та безпеки - саме в цьому компанія вбачає свою соціальну місію під час війни.

На підприємстві не тільки не скоротили, але й навіть суттєво збільшили кількість робочих місць, впровадивши другу зміну. Люди отрімують заробітну платню вчасно і у повному обсязі. Діють програми працевлаштування та забезпечення житлом переселенців, заробітньою платнею.

Сім’ї працівників з дітьми отримують продовольчу допомогу, не території підприємства організовано дитячий садочок та безплатні обіди. Для Ниво-трудівської громади придбано найпотужніший генератор, завдяки чому при відключенні енергопостачання, помпова станція безперебійно забезпечує громаду і соціальні заклади водою.

"На мій погляд, війна - це важке випробування для всіх. І у першу чергу випробування для нашої людяності. Тому ми прийняли рішення не зменшувати, а навпаки розширювати наші соціальні програми", - розповідає Касьянов.

Разом із Благодійним фондом "Майбутнє", який має вже 20-річний досвід таких програм, компанія системно зайнялася забезпеченням ВСУ усім необхідним: бронежилетами, одягом, аптечками, системами зв'язку та іншим.

Але головний акцент був зроблений на безкоштовному постачанні харчових продуктів військовим підрозділам, лікарням та шпиталям. На сьогодні KSG Agro відвантажило для їх потреб більше ніж на 10 млн грн. Для забезпечення армії високоякісною тушкованкою, компанія безплатно надала для її виробництва 40 тонн м’ясної продукції.

Об'єднавши зусилля з Українсько-німецькою асоціацією ортопедів-травматологів, KSG Agro и БФ "Майбутнє" налагодили постачання з Німеччини медичної продукції, необхідної для проведення складних хірургічних операцій та реабілітації поранених захисників. "Відновлення країни починається вже зараз - з відновлення повноцінної життєдіяльності її захисників, розвитку громад, з турботи про безпеку та добробут кожного українця", - наголошує Сергій Касьянов.

Війна суттєво трансформувала взаємовідносини бізнесу та суспільства, багато компаній стають центрами де народжується українська перемога, нові цінності, нове лідерство. Цей досвід, на думку Касьянова, потребує масштабування, а подібні практики уваги та стимулів з боку держави.