Бізнес потребує пом’якшення валютних обмежень для виплати дивідендів та кредитів, - опитування

Найбільш актуальними потребами для бізнесу у контексті потенційного пом’якшення обмежень підприємці визначили виплату дивідендів нерезидентам та збільшення лімітів по операціях з використанням гривневих корпоративних платіжних карток за межами України.

Про це йдеться в повідомленні Європейської Бізнес Асоціації (EBA) за підсумками опитування серед представників бізнесу.

"71% опитаних компаній Асоціації називають актуальною потребу у виплаті дивідендів нерезидентам. Зокрема, для 43% цей пункт є надзвичайно важливим. При цьому 47% серед тих компаній, для кого це питання актуальне, зазначають, що їхня потреба у здійсненні виплати дивідендів може бути задоволена у випадку встановлення щоквартального ліміту на здійснення таких операцій до 500 тисяч євро", - йдеться в ньому

Також для половини компаній, що взяли участь у опитуванні, питання виплати позик є актуальним. З них 26% оцінюють цю потребу в обсязі більше 2 млн євро щоквартально. Стільки ж компаній оцінюють потребу у виплаті позик нерезидентам в обсязі менш ніж 100 тисяч євро, і 24% – у розмірі 100-500 тисяч євро у квартал.

При цьому вони зауважують на необхідності надання можливості здійснювати оплату відсотків за кредитами від нерезидентів, які були одержані до 24.02.2022. Мова йде про поточні відсотки і відсотки, які накопичені за два роки.

Водночас заступниця директорки EBA Світлана Михайловська зазначила, що прийняті у 2022-2023 роках послаблення є позитивним кроком для майбутніх інвестицій в Україну, які держава активно намагається залучити для відбудови країни.

"Однак, наразі для реального сектору бізнесу надзвичайно важливо також отримати можливість виконувати свої поточні зобов’язання перед нерезидентами по кредитах, отриманих до введення режиму воєнного стану, спричиненого повномасштабним вторгненням", - додала вона.

Михайловська підкреслила, що цей фактор беззаперечно впливає на стійкість та операційну діяльність компаній під час воєнного стану, а також на їх міжнародний кредитний рейтинг. Окрім того, це кумулятивно матиме вплив на вартість капіталу при залученні нових інвестицій, щоб запустити відновлення економіки України.

"Запровадження пом’якшень валютних обмежень дійсно стимулює збільшення надходження нових кредитних коштів в Україну. Адже виконання позикових зобов’язань позичальниками-резидентами перед іноземними інвесторами сприяє покращенню інвестиційної привабливості України та дозволяє залучити більше коштів на реалізацію проектів з відновлення", - зауважила Михайловська.

Раніше виконавча директорка EBA Ганна Дерев'янко заявляла, що валютні обмеження негативно впливають на сприйняття України іноземними інвесторами.