Бізнес повідомив, що видача "пакунку малюка" заблокована, і назвав причину

Міністерство соціальної політики майже 3 місяці блокує тендери на закупівлю «пакунку малюка», який отримують батьки при народженні дитини.

Замість цього вони пропонують «грошову компенсацію», яка не покриває й половини від роздрібної вартості речей в «пакунку». Про це повідомив підприємець Олександр Соколовський.

«Мінімальна ціна предметів, які є у «пакунку малюка» у роздріб — від 15 до 20 тисяч гривень. Мінсоц пропонує батькам отримати 6800 гривень. Хоча, за даними опитування ЮНІСЕФ, 80-90% батьків надали б перевагу “пакунку”. В ньому є все необхідне для мами та новонародженого. Зараз батьки позбавлені права вибору. Ми сподіваємось, ситуацію буде вирішено”, — пише підприємець.

Соколовський переконаний, що в країні, де під час війни знижуються і народжуваність, і рівень життя, підтримка молодих батьків критично важлива. Крім того, закупівля хоча б 50 000 «пакунків малюка» забезпечить роботою 2000 українців. Бо левова частка пакунку — виробляється в Україні.

Довідка. «Пакунок малюка» — речі першої потреби для матері та дитини, які мають спростити побут молодих батьків та знизити їх витрати. До нього входять пелюшки, серветки, памперси, одяг, гігієнічні предмети та засоби, килимок, гребінець, ножиці, матрац, іграшки тощо. Можливість отримати «пакунок» передбачена чинним законодавством. За даними “Української правди”, 80% наповнення "пакунку малюка" — зроблено в Україні. Українці виробляють текстиль, косметику, розвиваючі іграшки, килимки і коробку, яку можна використовувати як люльку.