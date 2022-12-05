“Бізнес, який створюється і виживає зараз – непереможний”. Як стати мільйонером під час війни

Олександр Собко – лікар за професією. За кілька місяців до початку повномасштабної війни він разом із дружиною вирішив втілити мрію – крафтову пекарню на власному городі. Подружжя вклало в цю справу всі заощадження, але всі бізнес-плани перекреслила війна.

“Планували відкрити пекарню ближче до Пасхи. Йшли повним ходом будівельні роботи, – розповідає Олександр, чию омріяну пекарню одного дня ледь не розтрощив російський “Калібр”. – Наші хлопці підбили його, але не до кінця. Він втратив керування, зачепився за дерева, впав, розбився об землю, але не вибухнув. Дуже добре, що не вибухнула та ракета: печі б витримали, а ось споруда – не впевнений”.

Село Витачів, як і навколишні населені пункти, тоді закрили для в'їзду цивільних. У регіоні почалися проблеми з хлібом. Аби люди в сусідніх селах не залишилися голодними, пекарня Олександра запрацювала.

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“Ми почали розвозити хліб по селах, які поруч. Вигадали простий та ефективний спосіб. В кожному селі є група в якомусь месенджері, і ми давали об’яву в цю групу, що ми будемо з хлібом в такій-то локації, вказували час – цього було достатньо, аби прийшла певна кількість людей та забрала хліб, – пригадує підприємець. – Це був такий нон-стоп, нам підвозили борошно, односельчани теж відгукнулися, теж несли і несли, і ми почали пекти хліб. І хлопцям ТрОшникам, і ЗСУ, і тим, хто був без хліба в селі. З бізнесової точки зору це не цікаво, але з соціальної – правильно”.

Експерти зазначають, що цьогоріч Україна стала брендом на світовій арені. А тому зріс попит на вітчизняні товари. І це стосується не лише дрібничок із державною символікою, сувенірів з розтрощеної військової техніки чи-то футболок з патріотичними принтами.

Економісти виділяють декілька перспективних сфер для бізнесу під час війни: аграрну, сферу IT і – несподівано! – косметологічну. Завдяки біженкам, які принесли в Європу високу якість послуг у б’юті-сфері, українська косметика раптом стала популярною на Заході. А її виробники почали виходити в плюс. І, звісно, усі бізнеси, пов’язані з оснащенням військових, теоретично приречені на успіх.

“Це невеличкі підприємства, пов'язані з мілітарі, які виробляють одяг, взуття або інші тактичні засоби для армії. Потім це можна масштабувати і експортувати продукцію за кордон. Тому що попит на це буде і надалі”, – прогнозує Андрій Ремізов, в.о. директора державної установи “Офіс з розвитку підприємництва та експорту”.

Вероніка Кобзиста родом із Донбасу. На початку війни дівчина відкрила мілітарі-магазин у Києві. І була впевнена в успішності цієї справи. Втім, вже за кілька місяців після відкриття стало ясно: все буде не так просто.

“Я волонтерила від 24 лютого, до нас постійно приходили запити на одяг та взуття, і ми розуміли, що допомога, яка надходить з Європи та інших країн, не покриває потреби військових. Так ми переросли в повноцінний бренд, де є декілька виробництв і напрямків, – пояснює свій вибір Вероніка. – Однак, працювати з ринком товарів в країні, яка у війні – це дуже складно. Флагман нашого бренду – тактичне взуття. І підошву для взуття виготовляло виробництво, яке знаходиться в Запоріжжі. Коли у травні почалися обстріли, вони просто закрилися. Я вклала десь приблизно 200 тис. грн в закупівлю матеріалів і наразі я в мінусах на кілька тисяч доларів”.

За підрахунками Мінекономіки у перші місяці після повномасштабного вторгнення 42% малих бізнесів повністю або частково припинили свою роботу. Одна з причин – пошкодження інфраструктури. Загальна сума збитків інфраструктури в результаті війни наразі складає 103,9 млрд доларів або 3 трлн гривень. Тим, хто все ж таки вирішив ризикнути і розпочати бізнес, держава обіцяє підтримку.

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Офіс з розвитку підприємства та експорту спільно з Міністерством цифрової політики реалізують проєкт з розвитку підприємництва “ДІЯ.Бізнес”. Існує низка програм, спрямованих на допомогу малому бізнесові. Одна з них – релокація з постраждалих регіонів. Під цю програму потрапляють стратегічно важливі підприємства, що виробляють товари першої необхідності.

“Переважно релокація здійснюється до західних регіонів України. Вже понад 550 підприємств активно відновили свою роботу після релокації”, – пояснює Андрій Ремізов.

Аби стати учасником програми, потрібно зайти на сайт “ДІЯ. Бізнес”, подати заявку на переміщення, вказавши спеціалізацію підприємства, кількість працівників, можливості виробництва, потреби у виробничому приміщенні, сировині, розміщенні співробітників, а також спосіб транспортування.

“Якщо говорити про кейс підприємниці Вероніки, то безпосередньо вона може податися на грантові програми від міжнародних партнерів, які спрямовані на підприємства, що виробляють певну продукцію, критично важливу для населення та військових”, – рекомендує Андрій Ремізов. – Є ще одна велика програма підтримки – Є-робота. В рамках неї доступні декілька грантових програм під різні категорії підприємців”.

На виділені кошти на власну справу можна придбати обладнання, закупити сировину, відшкодувати орендну плату (до 25% від гранту) та оплатити лізинг обладнання. Підприємець може отримати суму до 250 тис. грн. Цю фіндопомогу не треба буде повертати, але власник бізнесу має створити робочі місця, а також сплачувати податки протягом трьох років – це і вважатиметься поверненням гранту.

Окремий грант передбачено для переробного виробництва. За умови створення не менш ніж 25-ти робочих місць можна отримати до 8 млн грн. Ці гроші мають піти на технічне обладнання типу верстатів, на доставку їх до вашого підприємства та на введення в експлуатацію.

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“Відкривати бізнес під час війни варто, я з повагою ставлюся до тих, хто це робить. Це дуже складно, але для відновлення економіки вкрай потрібно”, – підтримує підприємців Андрій Ремізов.

Бізнесові Олександра Собка випадково допоміг… президент України. 14 жовтня на схилах біля пекарні Олександра Володимир Зеленський записав привітання захисникам та захисницям України. Відтоді потік туристів до пекарні у Витачеві не припиняється ні на день. Це місце стало одним з найпопулярніших туристичних об’єктів Київської області.

“Бізнес, який створюється і виживає під час війни – він непереможний!”, – впевнений Олександр Собко.

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