У компанії стверджують, що окремі вимоги тендерної документації створюють штучні бар’єри для участі та звужують коло потенційних претендентів. Серед них – надто вузькі критерії до підтвердження досвіду: АРМА вимагає три специфічні договори з річним строком виконання, хоча закон дозволяє підтверджувати кваліфікацію й одним.

Також ГІГ критикує вимогу подати довідку №34-ОПП, яка не використовується для звичайних юридичних осіб, та відсутність можливості підтвердити досвід управління корпоративними правами, який компанія має.

Окреме занепокоєння викликає те, що частина умов ніби орієнтована на компанії, які працюють у виробництві напоїв. У ГІГ нагадують, що новий закон про АРМА, який набуде чинності у січні 2026 року, навпаки заборонятиме таким компаніям брати участь у конкурсах, щоб уникнути конфлікту інтересів.

“Ми підтримуємо чесну конкуренцію та відкриті правила гри. Але ті умови, які АРМА виставило в цьому конкурсі, фактично унеможливлюють участь багатьох добросовісних компаній. Ми не можемо ігнорувати такі порушення, адже вони ставлять під сумнів прозорість і законність усього процесу. Водночас ми переконані, що АРМА має всі можливості для того, щоб забезпечити рівні умови для ринку – шляхом усунення дискримінаційних вимог, відкритого діалогу з учасниками та приведення тендерної документації у відповідність до принципів прозорості та конкурентності”, – зазначила CEO компанії Ірина Супрун.

Компанія просить АМКУ розглянути скаргу, встановити порушення та зобов’язати АРМА змінити документацію, забезпечивши рівний доступ усіх учасників.

АРМА поки не надало коментарів щодо ситуації.