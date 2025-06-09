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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
264
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Бізнесмен Артур Ґранц розповів, хто і чому намагався закрити Duty Free на прикордонних переходах Актуально

Артур Ґранц є партнером німецької сімейної компанії Gebr. Heinemann, яка існує з 1879 року.

Бізнесмен Артур Ґранц

Бізнесмен Артур Ґранц

Бізнесмен, видавець українського Forbes Артур Ґранц розповів журналу про свої бізнеспроєкти – від початку його ділової кар'єри до сьогоднішнього дня. Серед іншого він пролив світло на спроби окремих представників української влади під виглядом боротьби з контрабандою і контрафактом заборонити продаж тютюнових виробів в магазинах безмитної торгівлі Duty Free. За словами Ґранца, це був один з колишніх народних депутатів, який сам володів тютюновим бізнесом.

Артур Ґранц є партнером німецької сімейної компанії Gebr. Heinemann, яка існує з 1879 року. Її основний бізнес — магазини Duty Free по всьому світу.

«Коли я дізнався про будівництво термінала F у Борисполі, загорівся ідеєю зробити там гарний магазин. Хайнеманни придивлялися до України, але їх лякала відсутність нормальних аеропортів. Я показав їм проєкт нового термінала й запропонував створити щось унікальне», — згадує бізнесмен. 

Так з'явилося спільне підприємство, яке проінвестувало добудову терміналу і в 2010 році отримало в ньому площі в оренду. Це були сучасні магазини і кафе, зокрема, T.G.J. Fridays і Costa Coffee.

Коли до влади прийшов Віктор Янукович, Ґранца і його німецьких партнерів намагалися витіснити з аеропорту, але не змогли.

«До повномасштабного вторгнення ми заплатили аеропорту понад $100 млн. Лише магазинами Duty Free ми повернули державі вартість будівництва цілого терміналу», — сказав Ґранц. 

З ініціативи Ґранца компанія почала відкривати магазини і на наземних прикордонних переходах — до цього Хайнеманни працювали тільки в аеропортах. Одним з видів товарів, якими торгували ці магазини, були сигарети. 

У 2023 році тіньовий тютюновий ринок України досяг пікових значень. Для боротьби з контрафактом Верховна Рада створила ТСК. Уже колишній народний депутат Андрій Холодов був одним з тих, хто запропонував заборонити магазинам Duty Free продавати сигарети на прикордонних переходах, мовляв, нібито через них ведеться торгівля контрафактом.

Ґранца запросили на онлайн-засідання ТСК, де показали таблички, що через його магазини нібито проходять сотні фур з контрабандою. Бізнесмен попросив назвати бренд сигарет, які продаються незаконно, і виявилося, що цього бренду в магазинах ніколи не було. 

«Якщо мета – закрити duty free на кордоні, то це відверте шкідництво. Ми даємо людям роботу в неблагополучному регіоні, платимо податки. Але давайте – хоч завтра все закриємо! Готовий посперечатися: контрабанда тільки зросте», – сказав Ґранц.

У підсумку влада зробила «подарунок»: не стала закривати магазини, але заборонила продавати більше двох пачок в одні руки. 

Ґранц пояснює нападки на Duty Free тим, що депутат Холодов до того, як потрапити в Раду, сам займався тютюновим бізнесом, але в мережі його тютюнових кіосків чомусь не приймали оплату карткою.

«Схоже, в якийсь момент він вирішив «перевести стрілки» на чесну компанію, — підозрює бізнесмен. — Європейські посли знову б’ють на сполох: контрабанда не зменшилась, а зросла. Виходить, я мав рацію?». 

Самого Холодова незабаром вигнали з партії і парламенту, зараз він оселився на Кіпрі.

Інтерв'ю з бізнесменом Артуром Ґранцом було записано з нагоди п'ятиріччя з моменту виходу в друк першого номера журналу Forbes Ukraine (після повернення в Україну). Він є мажоритарним власником видавця Forbes в Україні, компанії «УЯВи!».

Дата публікації
Кількість переглядів
264
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