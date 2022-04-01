Бізнесу повернули можливість закривати ФОП на порталі "Дія": як це зробити

Бізнесу повернули можливість закривати ФОП на порталі "Дія": як це зробити

Тепер знову можна внести зміни щодо ФОП, закрити ФОП.

На порталі "Дія" відновлено послугу закриття ФОП та внесення змін про ФОП.

Послуги для підприємців у "Дії" були заблоковані від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли було відключено єдиний реєстр юросіб та фізосіб-підприємців, щоб дані українців були у повній безпеці.

Щоб внести зміни про ФОП, потрібно

1. Перейти на портал Дія за посиланням https://diia.gov.ua/services/zminennya-danih-fop

2. Авторизуватися з електронним підписом чи BankID

3. Заповнити онлайн-форму

4. Перевірити дані та підписати заяву КЕПом

Заява буде автоматично надіслана держреєстратору та опрацьована протягом 1 робочого дня. Про результат повідомлять листом на е-пошту, яку ви вказали під час реєстрації на порталі Дія.

Щоб закрити ФОП, потрібно:

1. Перейти на портал “Дія” https://diia.gov.ua/services/zakrittya-fop

2. Авторизуватися на порталі та натиснути Замовити за 2 хвилини

3. “Дія” підтягне потрібні дані, вам треба лише все перевірити та підписати е-підписом

Нагадаємо, на порталі "Дія" було відновлено функцію автоматичної реєстрації ФОП. Станом на 1 квітня зареєстровано 1800 нових бізнесів.

В Україні підприємців та підприємства частково звільнили від сплати податків на час дії воєнного стану та ще мінімум рік після його завершення.

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