Бізнесу повернули можливість закривати ФОП на порталі "Дія": як це зробити

Тепер знову можна внести зміни щодо ФОП, закрити ФОП.
На порталі "Дія" відновлено послугу закриття ФОП та внесення змін про ФОП.
Послуги для підприємців у "Дії" були заблоковані від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли було відключено єдиний реєстр юросіб та фізосіб-підприємців, щоб дані українців були у повній безпеці.
Щоб внести зміни про ФОП, потрібно
1. Перейти на портал Дія за посиланням https://diia.gov.ua/services/zminennya-danih-fop
2. Авторизуватися з електронним підписом чи BankID
3. Заповнити онлайн-форму
4. Перевірити дані та підписати заяву КЕПом
Заява буде автоматично надіслана держреєстратору та опрацьована протягом 1 робочого дня. Про результат повідомлять листом на е-пошту, яку ви вказали під час реєстрації на порталі Дія.
Щоб закрити ФОП, потрібно:
1. Перейти на портал “Дія” https://diia.gov.ua/services/zakrittya-fop
2. Авторизуватися на порталі та натиснути Замовити за 2 хвилини
3. “Дія” підтягне потрібні дані, вам треба лише все перевірити та підписати е-підписом
Нагадаємо, на порталі "Дія" було відновлено функцію автоматичної реєстрації ФОП. Станом на 1 квітня зареєстровано 1800 нових бізнесів.
В Україні підприємців та підприємства частково звільнили від сплати податків на час дії воєнного стану та ще мінімум рік після його завершення.
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