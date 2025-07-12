Бізнесу загрожують посилені штрафи за продаж без чека: подробиці

Фіскальний чек / © pixabay.com

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З 1 серпня 2025 року в Україні завершиться перехідний період, протягом якого діяли знижені штрафи за порушення у сфері готівкових розрахунків. Відтепер за невидачу чека чи незастосування РРО підприємців штрафуватимуть у повному обсязі.

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

Згідно з новими правилами:

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за перше порушення — штраф становитиме 100% вартості товару чи послуги;

за кожне повторне порушення — штраф зросте до 150%.

Наприклад, якщо продано товар без чека на 1000 грн, то штраф дорівнює 1000 грн. Якщо порушення повториться і сума продажу складе 2000 грн, доведеться сплатити вже 3000 грн штрафу.

У 2023 році, після поновлення контролю, держава тимчасово зменшила штрафи до 25% і 50%, аби дати бізнесу час адаптуватися. Але з серпня 2025 року ці пом’якшення скасовуються.

У податковій закликали підприємців дотримуватися норм законодавства:

використовувати зареєстровані РРО або ПРРО, або розрахункові книги; проводити розрахунки на повну суму вартості товарів чи послуг; видавати клієнтам фіскальні чеки (паперові або електронні).

Нагадаємо, в Україні самозайняті фізичні особи-підприємці (ФОП), мобілізовані до лав Збройних Сил України або ті, хто уклав контракт на військову службу, тепер автоматично звільняються від сплати низки податків та подання звітності на весь період служби завдяки новим змінам до Податкового кодексу.

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Податківці уточнили, що ФОП на військовій службі відтепер звільнені від сплати:

податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);

єдиного податку;

військового збору;

єдиного соціального внеску (ЄСВ), за умови, що немає найманих працівників.