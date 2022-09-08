Блінкен відреагував на заяву Путіна про наміри переглянути "зернову угоду"

Державний секретар США Ентоні Блінкен відреагував на заяви Путіна переглянути "зернову угоду".
Він наголосив, що дії диктатора Путіна розчарують ті країни, які отримують продовольство від України.
Про це він заявив на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє "Укрінформ".
"Увесь світ відчув на собі наслідки російської агресії, у тому числі й у питанні продовольчої безпеки, що загострюється... І зняття морської блокади портів у районі Одеси привело до того, що багато кораблів уже доправляють зерно на так званий глобальний Південь, у країни Африки та інші країни. Погроза Путіна припинити дію цієї угоди, на мою думку, глибоко розчарує країни, які зараз отримують продовольство з боку України", - сказав Блінкен.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін хоче змінити напрямок вивезення українського зерна та іншого продовольства. Це питання він збирається обговорити з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Президент Зеленський відреагував на слова диктатора зазначивши, що "у Росії на високому рівні давно не говорять правди".
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