Блінкен відреагував на заяву Путіна про наміри переглянути "зернову угоду"

Він наголосив, що дії диктатора Путіна розчарують ті країни, які отримують продовольство від України.

Про це він заявив на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє "Укрінформ".

"Увесь світ відчув на собі наслідки російської агресії, у тому числі й у питанні продовольчої безпеки, що загострюється... І зняття морської блокади портів у районі Одеси привело до того, що багато кораблів уже доправляють зерно на так званий глобальний Південь, у країни Африки та інші країни. Погроза Путіна припинити дію цієї угоди, на мою думку, глибоко розчарує країни, які зараз отримують продовольство з боку України", - сказав Блінкен.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін хоче змінити напрямок вивезення українського зерна та іншого продовольства. Це питання він збирається обговорити з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Президент Зеленський відреагував на слова диктатора зазначивши, що "у Росії на високому рівні давно не говорять правди".

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