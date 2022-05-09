Близько 17% підприємств повністю припинили свою діяльність через війну, однак економіка відновлюється - Шмигаль

Близько 17% підприємств повністю припинили свою діяльність через війну, однак економіка відновлюється - Шмигаль

Прем'єр-міністр розповів про стан економіки країни на третьому місяці війни, про сплату податків та прогнози.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про позитивні сигнали в українській економіці попри війну. За його словами, в Україні поступово відновлюється робота підприємств, а отже зростають надходження до бюджету.

Про це прем'єр повідомив у в інтерв'ю РБК-Україна.

"Квітень був дійсно найважчим, тому що економіка адаптовувалася до війни. Більше 32% підприємств повністю припинили свою діяльність. На сьогодні ж ця цифра менше – вже 17%.У першому кварталі ми виконали бюджет на 110%. У березні трошки було просідання, але загалом за рахунок перевиконання у січні-лютому вийшло в цілому непогано", - зазначив він.

За словами прем'єра, зараз податкові збори перевищують план. Фактично підприємства виконують той податковий план, який очікувався навіть до війни. Однак знизились податки за рахунок митниці.

"І це позитивний момент у тому, як ми пройшли і квітень, і як ми зараз заходимо у травень. Ми поки що не виконуємо довоєнні надходження по митниці, тому що свідомо відмовилися від збору митних платежів, від ПДВ. Ми відкрили митницю повністю для того, щоб гуманітарна допомога, зброя, продукти харчування – все в'їжджало до України безперешкодно", - зазначив він.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав найбільші компанії і бренди, які, незважаючи на війну, продовжують платити податки наперед в український держбюджет.

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