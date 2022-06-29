Близько півтора мільйона євро переводять користувачі TransferGo в Україну щодня від 24 лютого Новини компаній

Близько півтора мільйона євро переводять користувачі TransferGo в Україну щодня від 24 лютого Новини компаній

З 24 лютого українські мігранти та користувачі з інших країн через сервіс TransferGo перевели в Україну близько 175 млн євро, що становить 1,4 млн євро на день.

Левова частка грошових переказів надійшла з Польщі, відчутна частка коштів була відправлена в Україну з Литви, Чехії, Німеччини, Великобританії, Угорщини, Словаччини та Естонії.

Фінансова підтримка, що надходить, зростає щомісяця: на 6–8% збільшується кількість транзакцій, починаючи з лютого 2022 року. У порівнянні з 2021 роком, коли традиційно трудові мігранти приїжджали на сезонні роботи, лютий-червень 2022 року показав зростання обсягу транзакцій на 155–168%.

Середня сума переказу дещо зменшилася у порівнянні з довоєнним періодом. Значну частину переказів складає фінансова підтримка армії, тероборонам у різних регіонах України, гуманітарна допомога та перекази рідним та близьким в Україні. Користувачі TransferGo активно підключилися до збору коштів на Народний Байрактар до Благодійного фонду Сергія Притули.

«Останні кілька місяців TransferGo підтримував переселенців з України найкращим із відомих нам способів — забезпечуючи миттєві безкоштовні грошові перекази в Україну, оперативно реагуючи на запити клієнтів, полегшуючи благодійним організаціям у країнах ЄС та Посольству України у Великій Британії можливість отримати пожертви для допомоги переселенцям в Україні та за її межами. - коментує СЕО і співзасновник компанії Даумантас Двілінскас - Одними з перших ми додали рахунок Національного банку України для збору коштів на підтримку армії в наш додаток, тому будь-який користувач може задонатити будь-яку суму безпосередньо на рахунок НБУ».

Нагадаємо, у травні 2022 року кількість клієнтів сервісу грошових переказів TransferGo досягла 4 млн.

Про компанію TransferGo

TransferGo – один з перших міжнародних сервісів грошових переказів, який зупинив перекази в Росію після 24 лютого 2022 року та скасував комісію за миттєві перекази на українські картки та банківські рахунки.

Заснований у 2012 році, TransferGo – один із найшвидших та найбезпечніших сервісів грошових переказів у Європі та перша загальноєвропейська компанія, яка може гарантувати, що гроші будуть доставлені одержувачу протягом 30 хвилин. На глобальній платформі відгуків користувачів Trustpilot компанія отримала оцінку "Відмінно" та отримала 96-відсотковий п'ятизірковий рейтинг.

У вересні 2021 року TransferGo отримав нагороду "Cross border solution of the year" на конференції Global Payments Day 2021 у Києві.

У жовтні 2021 міжнародна платіжна система TransferGo була зареєстрована в Національному Банку України.

Наразі компанія обслуговує 4 млн користувачів на 160 ринках в країнах Європи, Азії, США, Канади та Латинської Америки з офісами в Берліні, Вільнюсі, Стамбулі, Варшаві та штаб-квартирою в Лондоні