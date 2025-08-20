Блогер порівняв ціни в супермаркетах України та США: де дешевша їжа (відео)

Супермаркет / © pixabay.com

Блогер порівняв вартість основних продуктів у супермаркетах США та України. Для експерименту обрали Walmart у Каліфорнії та український «Сільпо».

Відео з результатами порівняння з’явилося 1 серпня у TikTok на сторінці artur.i.dasha.

Усі продукти брали з середнього цінового сегмента. Ось якими вийшли результати.

Ціни на продукти у США та Україні — порівняння

яблука: США — 109 грн, Україна — 90 грн;

хліб: США — 42 грн, Україна — 35 грн;

картопля: США — 54 грн/кг, Україна — 77 грн/кг;

курятина: США — 218 грн/кг за філе, Україна — 189 грн/кг за стегно;

яйця: США — 140 грн (12 шт.), Україна — 73 грн (10 шт.) ≈ 88 грн за 12;

молоко: США — 76 грн за 2 л, Україна — 114 грн за 2 л;

сир: США — 307 грн за 0,5 кг швейцарського, Україна — 233 грн за 0,5 кг «Гауди»;

вода: США — 60 грн за 4 л, Україна — 66 грн за 4 л;

олія: США — 165 грн за 1,5 л, Україна — 127 грн за 1,5 л.

В результаті продуктовий кошик у США коштував 1171 грн, а в Україні — 1119 грн.

Водночас автор відео наголосив: середня зарплата у США становить близько 4500 дол., натомість в Україні — приблизно 450 дол., тобто вдесятеро менше.

До слова, раніше інший блогер порівняв ціни на базові продукти в популярних супермаркетах України та Італії. Різниця в цінах вийшла невеликою, натомість середня зарплата в Італії значно вища — 2000 євро проти 450 євро в Україні.