Блокаду українських портів повинен припинити той, хто її розпочав - Зеленський

Блокаду українських портів повинен припинити той, хто її розпочав - Зеленський

Президент України 16 червня обговорював із європейськими лідерами блокаду українських портів.

Саме через дії Росії тепер на світ очікує глобальна продовольча криза.

Про це 16 червня сказав президент Зеленський під час спільної заяви з європейськими лідерами, повідомляє ТСН.ua.

"Ми обговорили і те, як зупинити розгортання глобальної продовольчої кризи. Україна робить все можливе для розблокування всіх наших морських портів. Але цю блокаду повинен припинити той, хто її розпочав, а саме - РФ. Конкретніше - російський флот. Дякуємо Румунії за допомогу в транзиті Дунаєм українських вантажів, зокрема зерна. Ми обговорили те, як збільшити ці постачання", - пояснив президент.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що його держава, а також Німеччина, Італія та Румунія підтримують негайне надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

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