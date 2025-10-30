Блокування рахунків: чому банки перевіряють всіх і як не втратити гроші

Картки / © Associated Press

Банки України посилюють фінансовий моніторинг. Рахунок можуть заблокувати за «нетипові» операції чи купівлю криптовалюти. Нещодавно клієнт програв суд банку, не змігши пояснити походження 340 тисяч гривень на своєму рахунку.

Про це пише OBOZ.ua.

Банки за законом зобов’язані контролювати своїх клієнтів, щоб не допускати відмивання грошей. В ідеалі фінмоніторинг має унеможливити легалізацію коштів, отриманих через шахрайство, корупцію чи наркоторгівлю.

В Україні ситуація ускладнюється високим рівнем тіньової зайнятості. Через це дедалі більше українців стикаються з необхідністю пояснювати банкам, де вони взяли кошти і кому їх переказують.

За що можуть заблокувати картку

Банк може заблокувати будь-який переказ, який вважатиме «нетиповим». Крім того, підставою для перевірки є використання рахунку не так, як клієнт заявив під час заповнення анкети.

Іноді блокування може відбутись без провини клієнта. Наприклад, при купівлі криптовалюти. Шахраї крадуть гроші, купують на них «крипту», а продавець, який отримав «брудні» гроші на картку, отримує блокування.

Також картку можуть заблокувати за:

Неоновлені дані про себе.

Накладений арешт виконавчою службою (аліменти, штрафи, судові рішення).

Неможливість довести законне походження коштів.

Які операції вважаються підозрілими

Особливу увагу фінмоніторинг приділяє незвичним для клієнта діям:

Зняття незвично великої суми готівки, особливо в іншому регіоні.

Великі онлайн-покупки, особливо вночі.

Отримання великої суми та її швидке виведення у готівку.

Операції з криптовалютою на суму понад 30 тис. грн.

Хто такий «високоризиковий» клієнт

Кожен банк має свої правила, але НБУ визначив загальні критерії ризику. Банк може вважати клієнта «високоризиковим», якщо він:

Не може чітко пояснити, як заробляє. Відмовляється надавати документи або подає сумнівні дані. Неможливо зв’язатися з клієнтом за вказаними контактами. Має велику кількість рахунків або платіжних карток. За рахунком не проходять обов’язкові платежі (комуналка, податки, оренда).

Справа на 340 тисяч: як безробітний програв суд банку

Абсолютна більшість блокувань стосується дійсно підозрілих операцій. Показовою є справа «Райффайзен Банку» проти клієнта Мар’яна Ч.

Відкриваючи рахунок, чоловік вказав в анкеті, що є безробітним, а його річний дохід становить всього 23 тис. грн (близько 2 тис. на місяць).

Однак з червня по вересень 2024-го на його рахунок надійшло 341 688 грн. З них 331 тис. — це перекази з карток інших фізосіб. Майже всю суму (302 тис. грн) клієнт одразу переказав на рахунок ТОВ «Українські Будівельні Системи».

Для клієнта, який заявив про дохід у 2 тис. грн, це вкрай нетипові операції. Банк звернувся за поясненнями походження коштів. Не отримавши їх, рахунок заблокували. Незадоволений клієнт пішов до суду, але програв справу.

Експерти радять дотримуватись правил «фінансової гігієни»: мати «білі доходи», а у разі позик оформлювати договір. Якщо ви зможете надати банку чіткі відповіді, проблем із фінмоніторингом не виникне.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №14161, який передбачає створення спеціального реєстру банківських клієнтів із підвищеним ризиком фінансових операцій. Ініціатива покликана боротися з так званими «дропами» — особами, що передають свої картки іншим для незаконних переказів.

За словами нардепа Ярослава Железняка, через такі схеми щороку проходить до 200 млрд грн, що призводить до значних втрат бюджету. Реєстр, який вестиме НБУ, дозволить банкам застосовувати цільові обмеження до підозрілих клієнтів, зокрема ліміти на операції та кількість карток.